Lilia Lemoine prendió el ventilador: Habló de traiciones, dinero y videos comprometedores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1977892372731117686&partner=&hide_thread=false Si un diputado es capaz de cambiar su voto "porque le hablaron mal" no merece una banca; es como si un colectivero se pasara en rojo o te llevara puesto porque tiene un mal día.

QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para el Kirchnerismo es POR OTRA COSA. pic.twitter.com/IBIJIY4KxQ — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 14, 2025

El contraataque de Oscar Zago

Lejos de dejar pasar el comentario, Zago respondió con munición pesada. “La diputada Lemoine habla de políticos que votan por plata… Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y participó de reuniones con él durante la campaña de Espert. Nadie mejor para saberlo, ¿no?”, escribió en X, aludiendo al empresario argentino acusado de narcotráfico.

image

La respuesta de Lemoine no tardó en llegar, y fue aún más explosiva:

“Hola, traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto. No te envalentones demasiado... Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo. No me lo voy a olvidar”, escribió.

Acto seguido, la diputada libertaria redobló la apuesta con insinuaciones graves sobre el accionar de algunos legisladores:

“Vos avisaste que había diputados que cobraban para cambiar el voto… y también algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!). Habemos diputados de LLA que no entramos en ese juego de corrupción. ¿De qué lado vas a estar?”.

Y remató con una frase directa hacia el dirigente del MID:

“Ojalá votes bien y te dé vergüenza traicionar al Presidente, gracias al cual no perdiste el partido y encima tuviste bancas para vos y tu gente”.

image

Zago fue apartado y ahora vota con los K

El trasfondo del cruce es político: Zago fue hasta abril de 2024 el jefe de bloque de La Libertad Avanza, pero rompió con el oficialismo y selló una alianza con exlibertarios y referentes del PRO. El nuevo espacio, Desarrollo y Coherencia, quedó integrado por Zago, Marcela Pagano, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

La ruptura no solo debilitó la bancada de Javier Milei en Diputados, sino que también abrió una serie de conflictos internos con figuras cercanas al Presidente, como Lemoine, que se ha convertido en una de las voces más duras frente a quienes abandonaron el bloque.

Contexto de una interna sin freno

El intercambio entre Lemoine y Zago se suma a la cadena de episodios que viene atravesando el oficialismo en el Congreso: renuncias, divisiones internas y acusaciones cruzadas entre exaliados. Mientras tanto, desde el entorno libertario buscan minimizar las tensiones y enfocarse en la votación de los próximos proyectos económicos, aunque las redes sociales muestran un escenario cada vez más fracturado.

