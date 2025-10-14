El clima interno entre libertarios -o que dicen serlo- volvió a encenderse. Esta vez, el enfrentamiento fue entre la diputada Lilia Lemoine y el exjefe del bloque oficialista, Oscar Zago, quienes protagonizaron un fuerte cruce público en redes sociales, vía que muchos políticos usan para atacar.
CRUCE CON ZAGO
Lilia Lemoine prendió el ventilador: Habló de traiciones, dinero y videos comprometedores
Lilia Lemoine tuvo un fuerte cruce en redes con el diputado ex libertario Oscar Zago. Dice que hay videos de diputados drogándose.
El cruce en X estuvo cargado de acusaciones, advertencias y mensajes con nombre y apellido, lo que generó que la discusión entre ambos se viralizara rápidamente.
Lilia Lemoine no perdona a nadie
Todo comenzó cuando Lemoine cuestionó la conducta de algunos legisladores del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido que lidera Zago y que recientemente se distanció del oficialismo para conformar el interbloque Desarrollo y Coherencia. “Hay diputados que prefieren seguir sus propios intereses y terminan votando junto al kirchnerismo”, dijo Lemoine en una entrevista televisiva, sugiriendo que el MID y figuras como Marcela Pagano habían actuado por conveniencia personal.
Luego amplificó sus dichos en redes sociales:
“Si un diputado cambia su voto de La Libertad Avanza al kirchnerismo, es por otra cosa. No se puede justificar con que ‘le hablaron mal’. Cambiar el voto por enojo es una falta de respeto al electorado”.
El contraataque de Oscar Zago
Lejos de dejar pasar el comentario, Zago respondió con munición pesada. “La diputada Lemoine habla de políticos que votan por plata… Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y participó de reuniones con él durante la campaña de Espert. Nadie mejor para saberlo, ¿no?”, escribió en X, aludiendo al empresario argentino acusado de narcotráfico.
La respuesta de Lemoine no tardó en llegar, y fue aún más explosiva:
“Hola, traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto. No te envalentones demasiado... Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo. No me lo voy a olvidar”, escribió.
Acto seguido, la diputada libertaria redobló la apuesta con insinuaciones graves sobre el accionar de algunos legisladores:
“Vos avisaste que había diputados que cobraban para cambiar el voto… y también algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!). Habemos diputados de LLA que no entramos en ese juego de corrupción. ¿De qué lado vas a estar?”.
Y remató con una frase directa hacia el dirigente del MID:
“Ojalá votes bien y te dé vergüenza traicionar al Presidente, gracias al cual no perdiste el partido y encima tuviste bancas para vos y tu gente”.
Zago fue apartado y ahora vota con los K
El trasfondo del cruce es político: Zago fue hasta abril de 2024 el jefe de bloque de La Libertad Avanza, pero rompió con el oficialismo y selló una alianza con exlibertarios y referentes del PRO. El nuevo espacio, Desarrollo y Coherencia, quedó integrado por Zago, Marcela Pagano, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.
La ruptura no solo debilitó la bancada de Javier Milei en Diputados, sino que también abrió una serie de conflictos internos con figuras cercanas al Presidente, como Lemoine, que se ha convertido en una de las voces más duras frente a quienes abandonaron el bloque.
Contexto de una interna sin freno
El intercambio entre Lemoine y Zago se suma a la cadena de episodios que viene atravesando el oficialismo en el Congreso: renuncias, divisiones internas y acusaciones cruzadas entre exaliados. Mientras tanto, desde el entorno libertario buscan minimizar las tensiones y enfocarse en la votación de los próximos proyectos económicos, aunque las redes sociales muestran un escenario cada vez más fracturado.
