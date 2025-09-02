Lilia Lemoine endurece el discurso contra los periodistas: Quiere que Jorge Rial vaya preso

También los responsabilizó por “arruinar vidas” a través de lo que describió como prácticas de hostigamiento y obtención ilegal de información.

“El periodismo salva vidas y mantiene la democracia. Esto, en cambio, la destruye”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/1962853999117234278&partner=&hide_thread=false "Esto es atentar contra la Argentina": Para @lilialemoine, Diputada Nacional, la publicación de los audios de Karina Milei por el periodista de Uruguay, "es una barbaridad". Además dijo, "Ojalá que lo hagan, es traición a la patria, van presos" sobre Jorge Rial y Mauro… https://t.co/4dx8iEXjGn pic.twitter.com/7cVBY3LnkM — El Observador 107.9 (@Observador1079) September 2, 2025

Jorge Rial y su streaming en la mira

La controversia estalló días atrás, cuando el canal Carnaval Stream difundió grabaciones que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, tras ser mencionado en un presunto esquema de cobro de coimas. Poco después, comenzaron a circular fragmentos que involucraban a Karina Milei, lo que llevó al oficialismo a denunciar un espionaje ilegal que habría tenido lugar incluso dentro de la Casa Rosada.

Para Lemoine, esa posibilidad constituye un riesgo de seguridad nacional. “Si grabaron en la Casa Rosada o en Olivos, es gravísimo. No se trata solo de la intimidad de un funcionario, sino de comprometer al propio Presidente”, planteó.

Libertad de prensa vs. límites judiciales

La diputada también rechazó las críticas de los periodistas, quienes consideran que la medida judicial que impide la difusión de nuevas grabaciones es una forma de censura previa. Lemoine defendió el fallo al sostener que “difundir audios obtenidos ilegalmente no es periodismo, es intervenir en cuestiones sensibles del Estado”.

El cruce expone con nitidez una tensión que se profundiza: mientras el oficialismo insiste en que las filtraciones forman parte de un plan de desestabilización, un sector del periodismo denuncia un intento de disciplinamiento y censura.

Lo cierto es que, en plena campaña y con la hermana del Presidente en el centro de la tormenta, el conflicto entre poder político y medios suma un nuevo capítulo, con acusaciones de espionaje, denuncias judiciales y un debate abierto sobre los límites de la libertad de expresión en la Argentina.

