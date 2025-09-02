Gordon Ramsay, el reconocido chef de televisión, ha revelado recientemente su diagnóstico de cáncer. El famoso ha compartido con sus seguidores que ha sido sometido a un tratamiento para eliminar el cáncer de piel y ha hecho un llamado en medio de su lucha contra esta enfermedad.
HIZO UN LLAMADO
Este es el cáncer que le diagnosticaron al chef de televisión Gordon Ramsay
El famoso chef de televisión Gordon Ramsay reveló su diagnóstico de cáncer e hizo un pedido a todos.
¿Qué le ocurrió a Gordon Ramsay?
El chef Gordon Ramsay, de 58 años, reveló en su cuenta de Instagram que le fue detectado cáncer de piel, específicamente, carcinoma basocelular o de células basales.
El famoso dijo que se había sometido a un tratamiento para eliminar este tipo de cáncer y manifestó su agradecimiento.
Ramsay manifestó que estaba "agradecido" con su equipo médico por su "rápido trabajo reactivo".
"Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana", escribió el chef, y agregó: "¡Les prometo que no es un lifting facial! Necesitaría un reembolso".
La organización Cancer Research UK comentó la publicación de Ramsay y le deseó lo mejor: "Me alegra saber que estás bien, Gordon".
Asimismo, el ente le agradeció por "concientizar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol".
"Busca sombra, cúbrete y aplica protector solar con regularidad y generosamente", recomendió Cancer Research UK.
¿Qué es el carcinoma de células basales?
El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel no melanoma.
"El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel y el más frecuente de todos los cánceres", indica la Skin Cancer Foundation.
Y explica: "Los carcinomas basocelulares surgen del crecimiento anormal y descontrolado de las células que se encuentran en la epidermis, la capa más externa de la piel".
"Debido a que los carcinomas basocelulares crecen lentamente, la mayoría son curables y causan daños mínimos cuando se detectan y tratan a tiempo", agregan.
Síntomas de cáncer de piel
Entre los síntomas del carcinoma de células basales, la Skin Cancer Foundation detalla que puede provocar:
- Llagas abiertas
- Manchas rojas
- Crecimientos rosados
- Protuberancias brillantes
- Cicatrices o crecimientos con bordes ligeramente elevados y enrollados
- Hendidura central
Los expertos también dicen que este tipo de lesiones que se relacionan con el carcinoma de células basales pueden supurar, formar costras, picar o sangrar.
Asimismo, hay que tener en cuenta que generalmente las lesiones aparecen en zonas del cuerpo más expuestas al sol.
En el caso de personas de piel oscura, aproximadamente la mitad de los carcinomas basocelulares son pigmentados (es decir, de color canela, negro o marrón) y pueden confundirse con un lunar normal, dicen los expertos.
En ese sentido, si alguna lesión en la piel le parece sospechosa, lo mejor es consultar con un médico para recibir un diagnóstico.
----------
Más noticias en Urgente24
¿Tienes más de 60? Aquí hay 3 ejercicios simples para mejorar tu equilibrio
Cómo se toma el aceite de oliva para la artritis: Esto dicen los expertos
Oncólogo reduce su riesgo de cáncer haciendo esto 3 veces a la semana
Un puñado de esto en la cena y podrás dormir más rápido, según estudio