Este es el cáncer que le diagnosticaron al chef de televisión Gordon Ramsay

La organización Cancer Research UK comentó la publicación de Ramsay y le deseó lo mejor: "Me alegra saber que estás bien, Gordon".

Asimismo, el ente le agradeció por "concientizar sobre lo importante que es mantenerse seguro bajo el sol".

"Busca sombra, cúbrete y aplica protector solar con regularidad y generosamente", recomendió Cancer Research UK.

¿Qué es el carcinoma de células basales?

El carcinoma de células basales es un tipo de cáncer de piel no melanoma.

"El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel y el más frecuente de todos los cánceres", indica la Skin Cancer Foundation.

Y explica: "Los carcinomas basocelulares surgen del crecimiento anormal y descontrolado de las células que se encuentran en la epidermis, la capa más externa de la piel".

"Debido a que los carcinomas basocelulares crecen lentamente, la mayoría son curables y causan daños mínimos cuando se detectan y tratan a tiempo", agregan.

Síntomas de cáncer de piel

Entre los síntomas del carcinoma de células basales, la Skin Cancer Foundation detalla que puede provocar:

Llagas abiertas

Manchas rojas

Crecimientos rosados

Protuberancias brillantes

Cicatrices o crecimientos con bordes ligeramente elevados y enrollados

Hendidura central

Los expertos también dicen que este tipo de lesiones que se relacionan con el carcinoma de células basales pueden supurar, formar costras, picar o sangrar.

Asimismo, hay que tener en cuenta que generalmente las lesiones aparecen en zonas del cuerpo más expuestas al sol.

En el caso de personas de piel oscura, aproximadamente la mitad de los carcinomas basocelulares son pigmentados (es decir, de color canela, negro o marrón) y pueden confundirse con un lunar normal, dicen los expertos.

En ese sentido, si alguna lesión en la piel le parece sospechosa, lo mejor es consultar con un médico para recibir un diagnóstico.

