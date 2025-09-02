Elecciones 2025: Dónde voto en Buenos Aires y cómo consultar el padrón electoral

La escuela asignada como lugar de votación.

como lugar de votación. La dirección exacta y el distrito electoral correspondiente.

y el correspondiente. El número de mesa y el orden para emitir el voto.

image Con el cierre de listas a la vista, los partidos definen sus representantes para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Taiana y Recalde encabezan las listas de Fuerza Patria, mientras Bullrich y Fargosi lo hacen por La Libertad Avanza.

¿Qué se vota en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025?

Las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre estarán centradas en la renovación de cargos legislativos. En total se elegirán:

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes .

. 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además, en diferentes municipios también se votarán concejales y consejeros escolares, de acuerdo con lo establecido en el cronograma electoral local.

Esto convierte a la elección bonaerense en un proceso clave, ya que no solo definirá la composición de la Legislatura, sino también el mapa político de los gobiernos municipales.

Elecciones 2025: Calendario electoral en Buenos Aires

La Junta Electoral estableció un cronograma con fechas claves que todos los votantes deben conocer para no quedar fuera del proceso.

5 de septiembre : cierre de campaña, finaliza la difusión de propaganda política y encuestas.

: cierre de campaña, finaliza la difusión de propaganda política y encuestas. 7 de septiembre : jornada electoral en la provincia. Desde tres horas después del cierre de mesas puede difundirse información preliminar sobre los resultados.

: jornada electoral en la provincia. Desde tres horas después del cierre de mesas puede difundirse información preliminar sobre los resultados. 13 de septiembre : inicio del escrutinio definitivo.

: inicio del escrutinio definitivo. 6 de noviembre: último día para justificar la no emisión del voto, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

¿Cómo saber dónde votar en las elecciones 2025?

La consulta del padrón electoral es la herramienta más segura para confirmar dónde votar. Muchas veces las mesas o escuelas asignadas cambian de una elección a otra, por lo que es importante verificar la información con antelación.

Los ciudadanos deberán llevar el DNI vigente que figura en el padrón, ya que no se aceptarán documentos anteriores.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Buenos Aires 2025?

El voto en Argentina es obligatorio. Quienes no concurran a votar el 7 de septiembre deberán justificar su ausencia en el plazo establecido, que finaliza el 6 de noviembre de 2025.

De no hacerlo, quedarán registrados en el Registro de Infractores al deber de votar y podrían enfrentar multas económicas o restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites oficiales.

Votar en las elecciones 2025: Lo que los bonaerenses deben recordar

Consultar el padrón electoral con anticipación para confirmar escuela, mesa y orden de votación.

con anticipación para confirmar escuela, mesa y orden de votación. Presentarse con DNI vigente el día de los comicios.

el día de los comicios. Justificar la ausencia en caso de no participar, dentro de los plazos establecidos.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo