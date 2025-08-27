Elecciones en Santa Fe: Desafío para Maxi Pullaro y LLA frente a un peronismo unido

A esto se sumarán los comicios provinciales de octubre en Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, configurando un calendario cargado hasta fin de año.

Quiénes compiten en Santa Fe

Tal lo anticipó Urgente24, el cierre de listas dejó un escenario de acuerdos, tensiones y reacomodamientos que marcarán el pulso de la campaña.

El oficialismo provincial, bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro, presentó la lista de Provincias Unidas, encabezada por la vicegobernadora, Gisela Scaglia, quien dejará su cargo para asumir en el Congreso. La acompañan Pablo Farías por el socialismo y la radical Melina Giorgis, junto a referentes aliados como Rogelio Biazzi (Elijo Creer), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN) y Nadia Doria (UNO).

Por el lado de La Libertad Avanza, el espacio reordenó su boleta tras la declinación de Romina Diez, dejando como primer candidato a Agustín Pellegrini, vicepresidente del partido en la provincia. Lo secundan Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro, además de referentes juveniles y del denominado PRO mileísta.

El nombre de Pellegrini sorprendió por su bajo nivel de exposición pública, pero no dentro de la estructura libertaria. Actual vicepresidente del partido en Santa Fe, es desde hace años el principal armador territorial y operador político de Diez. A los 25 años, encarna el perfil que buscó proyectar el espacio: cuadros jóvenes, disciplinados y de confianza plena en el proyecto de Javier y Karina Milei.

image Agustín Pellegrini, la espada de Romina Diez para encabezar la lista de LLA en Santa Fe.

En cuanto al peronismo, logró evitar la fractura con una lista de unidad encabezada por Caren Tepp, concejala de Ciudad Futura, acompañada por Agustín Rossi y referentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Iniciativa Popular y Vamos. La decisión relegó al Movimiento Evita y generó tensiones internas, aunque consolidó un frente único. De manera contraria, el sector del exgobernador, Omar Perotti, decidió no competir: Roberto Mirabella anunció su retiro con críticas a los convenios "cerrados en despachos porteños".

La centroizquierda e izquierda también buscarán sostener representación. Agustina Donnet (Igualdad y Participación) competirá junto al médico ambientalista Damián Verzeñassi, mientras que el Frente Amplio por la Soberanía llevará como primer candidato al diputado Carlos del Frade, acompañado por Gabriela Sosa. El Frente de Izquierda Unidad tendrá como referentes a Franco Casasola y Carla Deiana.

A su vez, en la boleta los santafesinos se encontrarán con otras propuestas: Gabriel Chumpitaz encabeza la lista de Compromiso Federal; César Rojas Esquivel lo hace por el Movimiento al Socialismo; Juan Carlos Blanco por el Movimiento Independiente Renovador; Marilin Gómez por Política Obrera; Pamela Perino por el Partido Fe; y Raimar Ataide Da Costa por el Partido Autonomista.

Una sorpresa en el cierre

Cabe considerar que, uno de los datos más llamativos del cierre, fue la no participación de Amalia Granata. Con un caudal probado de 176 mil votos en abril, su figura representaba un activo indiscutible, pero la falta de estructura partidaria y la pérdida del sello Unite la dejaron fuera de la contienda, lo que generó cierto suspiro para el gobernador como así para los libertarios.

Según lo comentado por LPO, la rosarina y Leo Squarzón, marido de la panelista y asesor del bloque de Somos Vida y Familia, intentaron un acercamiento al gobernador santafesino, pero los radicales no les atendieron el teléfono.

image Fracasó el plan de Amalia Granata.

Octubre en la mira

Este año, Santa Fe renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados.

Vence el mandato de los peronistas Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, del PRO; los radicales Mario Barletta y Melina Giorgi; la socialista Mónica Fein y Chumpitaz, que rompió con el macrismo y armó el bloque Futuro y Libertad.

Más contenidos de Urgente24

Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"

Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario

Muy raro lo de Spagnuolo: "Designación" limitada y silencio sobre Karina Milei y los Menem