Elecciones: Pullaro festeja en Santa Fe lo que no pudo en Rosario

No obstante, felicitó a quienes ganaron aunque sostuvo que "la elección estuvo muy pareja". Sobre esa línea, agregó: "Sinceramente sentimos que fue un gran espaldarazo a la gestión del gobierno provincial. Rosario viene mejorando mucho, la gente puede vivir más tranquila, la ciudad se está recuperando. Está volviendo el turismo, las inversiones, se vienen los Juegos Suramericanos, hay espectáculos deportivos, musicales, shows masivos. La ciudad está reviviendo", enumeró.

image.png Después de los resultados obtenidos, Maximiliano Pullaro dialogó ante la prensa. Foto: Gobierno de Santa Fe

Elecciones con baja participación: Señales negativas

Por otra parte, Pullaro también reflexionó sobre el ausentismo electoral, que en promedio fue del 52 % del padrón.

"Somos autocríticos. Lo analizamos mucho. Hay dos factores principales: primero, que en 146 distritos de la provincia no había listas opositoras, lo cual claramente desincentiva la participación. Y segundo, que la gente vota con mayor compromiso cuando se elige intendente o gobernador, más que cuando se trata de cuerpos legislativos", indicó.

A raíz de ello, planteó que la situación requiere un abordaje más profundo: "Como gobierno y como dirigentes de los partidos políticos debemos trabajar para volver a enamorar a la ciudadanía. Necesitamos que la gente crea que la democracia transforma su vida. Cuando siente que da lo mismo, sucede esto, la gente no va a votar".

De todos modos, valoró especialmente a quienes sí participaron: "Agradezco muchísimo al 52 % de las personas que fueron a votar. Ese compromiso es fundamental para seguir construyendo una provincia mejor".

El llamado de Juan Monteverde para Pablo Javkin

Tras haber triunfado en la ciudad, el líder de Ciudad Futura, llamó al intendente de Rosario, Pablo Javkin, al diálogo quien le respondió al concejal de manera irónica: "No tenemos planeada una reunión, pero va a estar bien, capaz me reconoce la victoria de hace dos años".

En su búnker, Monteverde aseguró que ahora quiere abrir un puente de diálogo con el intendente para construir un marco político democrático en la gestión municipal.

Javkin tomó el convite de Monteverde como parte del juego político y aclaró: "No tuvimos una charla, me envió un mensaje. Por supuesto siempre me voy a reunir con todos los concejales electos empezando por los cabezas de lista como lo he hecho siempre".

"Yo siempre hablo con el conjunto de los rivales políticos cuando gano y cuando pierdo, y no tengo ninguna duda de que ahora vamos a tener un Concejo plural como me tocó a mí al principio, ahora vamos a tener un Concejo todavía mucho que mejor que el que me tocó cuando empezó, pero vamos a dialogar", cerró.

image.png ¿Habrá nueva mesa de diálogo?

