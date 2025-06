Elecciones en Rosario: El peronismo sacó provecho frente al desinterés ciudadano

Juan Monteverde consiguió el primer lugar con una victoria que le despierta ilusiones de cara al 2027. El rosarino lanzó una convocatoria al diálogo, dirigida abiertamente al intendente de la ciudad, Pablo Javkin. En LLA maquillaron el descontento de no haber ganado con el festejo de las cuatro bancas conseguidas al grito de "Juan Pedro intendente", mientras que Unidos repuntó pero fracasó quedando en el tercer puesto. No obstante, el gobernador de Santa Fe buscó la manera de que no impacten de lleno los números en la Cuna de la Bandera.