Marina Calabró reveló lo que Marley quiere esconder a toda costa: "No le crean nada"

"Marley, es la vida ¡Somos todos un número! ¡Nos van a terminar rajando a todos! ¡No te preocupes!", continuó diciendo. Al mismo tiempo que no escatimó en cumplidos hacia el desempeño de Nicolás Occhiato, reconociendo el desafío titánico que implicaba ocupar el lugar de una figura tan establecida. "En relación a Occhiato, por supuesto que es un crecimiento ¡Un mega formato internacional! Pero que es muy ingrato con el conductor, porque tiene un rol más de soporte, de contención de la familia. Igual noto que a Nico no le pesó, no lo vi achicado. La verdad es que se lo vio suelto, fresco y conectado con el jurado", evaluó con precisión quirúrgica.

image.png La Voz Argentina 2025.

Esta apreciación resulta fundamental para entender cómo Telefe logró ejecutar una transición que, sobre el papel, parecía imposible. El nuevo conductor no solo debía lidiar con la presión de reemplazar a Marley, sino también con un formato que, por su propia naturaleza, relega al presentador a un rol más discreto, priorizando la interacción entre coaches y participantes.

