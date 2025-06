Laurita Fernández se separó de Peluca Brusca y despidieron al supuesto tercero en discordia

Mientras tanto, en los pasillos de El Nueve, se gestaba una decisión que confirmaría las sospechas de quienes conocen los entretelones del medio. La salida de Emiliano Toper, el azafato, quien había sido señalado como el posible tercero en discordia en la relación de la pareja, recibió la notificación de su despido justo cuando los rumores de separación se confirmaban oficialmente.

Pepe Ochoa, siempre atento a estos movimientos, no tardó en conectar los puntos: "Despidieron del programa 'Bienvenidos a ganar' (El Nueve) a Emiliano Toper. Él es la persona que fue señalada por mí como el tercero discordia entre Laurita Fernández y Peluca. Yo dije en su momento que esto iba a suceder y, dicho y hecho, terminó sucediendo".

La versión oficial del despido sonaba a excusa corporativa bien armada. Según explicó Toper en diálogo con "Intrusos", "Me echaron. Fue decisión de la producción. Se dijo que ya habíamos cumplido un ciclo y que querían aportarle algo más al programa del canto, quizá para competir con La Voz". Sin embargo, el timing de la decisión generaba más preguntas que respuestas, especialmente considerando que la comunicación llegó apenas dos programas antes del final de su participación.

Emiliano Toper no convenció... ¿O estorbaba demasiado?

El propio Emiliano admitió que la situación lo tomó por sorpresa: "Nos dijeron que ya nuestro tiempo se había terminado y que quizá nos podíamos darle al programa lo que Peluca estaría buscando, que sería mejorarlo a través de otras destrezas". "Peluca me comunicó la decisión, que es el jefe".

Cuando se le consultó directamente sobre la posible conexión entre los rumores y su despido, Toper optó por la negación: "No creo... Sinceramente, no creo que tenga que ver. Es una decisión tomada de antes". "No me esperaba esto", cerró diciendo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

Sol Pérez se hartó de los rumores y respondió por la salida de Luly Illbele: "Un día estás y otro..."

Cuenta DNI se actualizó y arrasó con un nuevo beneficio

Filosa confesión dejó a Alberto Fernández como "eyaculador precoz"

La excelente ganga en camperas que llena de gente este supermercado