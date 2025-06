Sol Pérez se hartó de los rumores y respondió por la salida de Luly Illbele: "Un día estás y otro..."

Al mismo tiempo que sumó, "Me lo tuve que ganar con laburo, estudiando. Ahora arranco el noticiero y se termina dando de esta manera. No descarto empezar a estudiar periodismo. Esta es una propuesta hermosa. 'El noticiero de la gente' es un lugar donde cualquiera quiere estar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1937196047618703762?t=CAakIgezhxI6qyhSM0qYmw&s=03&partner=&hide_thread=false SOL PÉREZ ACUSADA DE PREFERIDA: "ME GANÉ MIS LUGARES TRABAJANDO Y ESTUDIANDO"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/TVdo2H22DM — América TV (@AmericaTV) June 23, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

Luly Illbele pidió que no la involucren en polémicas

Mientras tanto, Luly Illbele optó por una estrategia diferente para combatir los rumores. Su extenso mensaje buscó clarificar malentendidos que amenazaban con convertirse en tsunamis mediáticos: "Hola Juan, ¿cómo estás? ¡No pasó nada! Te cuento. Yo trabajo como periodista de espectáculos en el noticiero de telefe de la mañana 'Buen telefe' con Adrián Puente y Érica Fontana. Ese es mi lugar, mi noti. Hace ya un tiempo largo que estoy ahí", comenzó leyendo Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live.

Su explicación continuó desmitificando la narrativa del conflicto: "Al mediodía empecé porque reemplazaba a la China Ansa, y cuando ella no volvió, me avisaron que iba a seguir un tiempo más hasta que Sol volviera de su licencia de maternidad y así fue. O sea cada noticiero tiene su periodista de espectáculos. Así se maneja el noti, lo mío al mediodía era y siempre fue un remplazo".

El remate de Luly fue categórico y revelador: "De verdad te juro, de verdad no hay conflicto, no hay quilombo, de hecho a Sol la conocí laburando en Masterchef y me llevó súper bien. Eso de que lloré y todo por Sol es mentira, te pido porfa que no lo digan más por qué de verdad no me gusta el conventillo", cerró diciendo.

