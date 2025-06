Marcela Tauro sacó los trapitos al sol y en Telefe nadie zafó: "Yo cuento lo que pasa puertas adentro"

Según su testimonio, existe un grupo considerable de empleados que experimenta una frustración creciente al observar cómo ciertos personajes reciben oportunidades y espacios privilegiados, mientras que profesionales con mayor trayectoria y experiencia quedan relegados a segundo plano.

"Hay gente que está muy molesta, porque ven qué hay determinados personajes, como los que hablábamos, a los que les dan destaques. Y a otra gente que viene laburando, no. No estoy diciendo con esto que sean malas trabajadoras, pueden ser funcionales y bárbaras, pero yo cuento lo que pasa puertas adentro en Telefe", continuó Tauro. "Hay gente que está muy molesta, porque ven qué hay determinados personajes, como los que hablábamos, a los que les dan destaques. Y a otra gente que viene laburando, no. No estoy diciendo con esto que sean malas trabajadoras, pueden ser funcionales y bárbaras, pero yo cuento lo que pasa puertas adentro en Telefe", continuó Tauro.

La estocada final llegó cuando la comunicadora se animó a teorizar sobre las motivaciones detrás de estas decisiones controvertidas. Con una franqueza que pocos se permiten en el ambiente televisivo, Tauro expuso lo que considera el núcleo del problema: "Por ejemplo, si nosotros estamos acá y de pronto nos traen una chica sexy y queda como figura principal o la premian, eso genera molestia".

