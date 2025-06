Marina Calabró no dejó dudas sobre Mariana Brey y su futuro en C5N: "Lo tengo chequeado"

Pero la investigación de Calabró no se quedó en la superficie. Con la metodología que distingue al periodismo serio, consultó directamente con las autoridades del canal, obteniendo una respuesta categórica que desmiente las versiones actuales. "Me lo negaron. De ninguna manera, Brey es inamovible. El decisor dice 'esto no es verdad', pero hay gente del riñón de Nancy que le está jugando sucio a Mariana Brey. Yo no la voy a responsabilizar a ella. Lo hacen a las espaldas de Nancy Pazos, que seguro está repudiando este accionar de alguna gente que trabaja con ella", sentenció.

Esta declaración no solo desmiente los rumores, sino que también revela la complejidad de las relaciones profesionales en el mundo televisivo. Pazos, aparentemente ajena a las maniobras de su entorno, se encuentra en una posición delicada: beneficiaria involuntaria de una campaña que busca desestabilizar a una colega.

El mensaje final de Calabró fue contundente y tranquilizador: "Si escuchan que hay crisis en C5N con Mariana Brey, no den bola. Lo tengo chequeado, eso no es así", cerró diciendo.

