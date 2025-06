Agónico empate de Palmeiras y el Inter Miami de Messi se cruza con el PSG

De ahí, Gustavo Gómez estuvo acerca de poner en ventaja al Palmeiras con un cabezazo que rechazó el arquero Oscar Ustari tras un tiro de esquina. Por lo tanto, el “Verdao” asfixiaba y presionaba a “Las Garzas” que, poco a poco, empezó a “mostrar los dientes” con las corridas de Lionel Messi en sociedad con el uruguayo Luis Suárez.

Cuando transcurrían los 15’, Tadeo Allende estampó el 1-0 para Inter Miami luego de una gran asistencia de Suárez que dejó sin reacción al guardavalla Weverton. A partir de ahí, el equipo dirigido por Javier Mascherano estuvo al acecho con la peligrosidad que le imponía Luis Suárez que, otra vez, le habilitó un pase a Allende que “arañó” el segundo tanto que abortó Gustavo Gómez.

En el cierre, el correntino Facundo Torres contó con dos posibilidades de igualar el marcador Oscar Ustari estuvo muy atento y lo dejó con las ganas.

En la instancia decisiva, Inter Miami estuvo mal parado y desorientado en el campo de juego, por otro lado, Palmeiras estuvo mucho más activo, incisivo y con serías intenciones de dar vuelta la historia. A pesar de esta situación, el cuadro de “Las Garzas” pudo recuperarse de manera momentánea con las buenas combinaciones de Messi, Federico Redondo y el aporte de Tadeo Allende que derivó en dos grandes atajadas de Weverton.

En el momento que Palmeiras mostraba una notoria mejoría en las jugadas ofensivas con los ingresos de Paulinho y Mauricio, de la nada misma, Luis Suárez convirtió un verdadero golazo y asestó el 2-0 para Inter Miami. Sin embargo, el festejo le duró muy poco a “Las Garzas” con los desbordes de Estevao y las situaciones peligrosas de Vitor Roque que motivaron las intervenciones del arquero Oscar Ustari.

En el final, el “Verdao” se lo empató 2-2 a “Las Garzas” con dos espectaculares definiciones de Paulinho, a los 34’, y de Mauricio, a los 42’, y casi da vuelta el resultado con una corrida, otra vez, de Paulinho y un disparo fuerte de Vitor Roque que controló Ustari.

Finalmente, Inter Miami y Palmeiras firmaron un empate apasionante y se aseguraron el pasaje a los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes.

En consecuencia, “Las Garzas” no tuvieron una buena noche pero tenían casi asegurada la victoria, no obstante, el “Verdao” estuvo más entero físicamente y bordeó la hazaña. En otras palabras, Inter Miami y Palmeiras dieron una demostración de fútbol de alto nivel y eso, es lo que vale, veremos qué nos depararán los octavos de final.

