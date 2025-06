"Hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta que permita ponerle un freno a Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1937300630353137707&partner=&hide_thread=false "Milei o trabajo digno, Milei o la educación pública, Milei o la salud pública". Ese debe ser el mensaje para las elecciones. Clarísimo Axel. pic.twitter.com/R7XeNzrfIF — Yo Banco a Kicillof (@BancoAKici) June 24, 2025

“La estrategia electoral será Milei o la salud, el trabajo y la educación”

“Estamos con casi dos dígitos de desocupación en muchas ciudades de la Argentina. El dólar planchado ayuda a bajar la inflación pero casi no hay rubro que no haya tenido despidos y suspensiones. La cuestión cambiaria es artificial, como en la época de Martínez de Hoz, Está todo parado y la gente no llega a fin de mes. Tenemos que dar una alternativa”.