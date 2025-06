Mariano Closs puso en jaque a FIFA por la llamativa norma del Mundial de Clubes

Y después añadió: "Claro, fijate que hay una marca de la botella... me parece que acá no pasa por la temperatura". Y dijo: "La que puso, ¿no?", haciendo referencia a la cantidad de dinero que, según sospechaba, habría puesto esa marca de la botella (la cámara no lo muestra, pero podría ser Powerade, una marca del portfolio de Coca-Cola). "Porque el auspicio dura lo que duró el parate", cerró.

Qué dice la FIFA sobre la pausa de refrigeración

La conjetura de Mariano Closs tiene sentido, a pesar de que la pausa de hidratación sea algo establecido por reglamento. Según señala FIFA, los cooling break son obligatorios si el WGBT supera los 32 grados centígrados. El WGBT no es lo mismo que los grados Celsius: mientras que estos últimos miden solo la temperatura del aire, el WBGT mide cuánto calor siente realmente el cuerpo teniendo en cuenta el sol, la humedad y el viento.

El cooling break de la FIFA choca con las quejas por el horario de los partidos y el calor extremo

Con esta medida, la FIFA busca proteger a los futbolistas. Incluso a pesar las incoherencias que significan exponerlos a jugar los partidos en horarios fatales, con un sol que les raja la cabeza. Ya son muchas las quejas que expusieron los protagonistas a lo largo de este Mundial de Clubes, en medio de la ola de calor que recorre Estados Unidos.

"El clima es muy duro, muy difícil", confesó Milton Giménez, delantero de Boca. Vitinha, figura del PSG, dijo tras un partido: "Hace calor ahora. Estoy rojo como la sangre. Fue muy difícil". Las expresiones siguen. Marcos Llorente, del Atlético de Madrid apuntó: "Es imposible, hacía un calor terrible. Me dolían las uñas de los pies. No podía bajar ni subir el ritmo. Fue increíble". Gonzalo García, del Real Madrid, declaró: "Hacía mucho calor, el partido se jugó a una hora a la que no estamos acostumbrados. Habría sido mejor jugar a otra hora".

En este panorama, las sospechas de Mariano Closs no tendrían cabida. Sin embargo, no resulta descabellado pensar en el cooling break como un momento ideal para ofrecer un espacio de patrocinio. De hecho, este Mundial de Clubes encontró que en cada sustitución que se realice de un futbolista por otro era propicio para un flash publicitario. Cada vez que ocurre un cambio, la pantalla es asaltada por dos tipos de comerciales: uno de Mercado Libre y otro de Betano.

maximilian-bruck-4SKdRcY13j4-unsplash.jpg Powerade es propiedad de The Coca-Cola Company, socio de FIFA Foto: Unsplash

Según pudo chequear Urgente24, la publicidad que aparece en el descanso de refrigeración a la que hace referencia Mariano Closs es Powerade, una marca de The Coca-Cola Company. Teniendo en cuenta que Coca-Cola es socio de FIFA y uno de los patrocinadores de este Mundial de Clubes 2025, tiene sentido que le haya sido concedido un espacio de tal envergadura como el que significa mostrarle, a todo el estadio y en plena refrigeración, una marca de bebida refrigerante.

Eso sumado a la pausa que representa el cooling break para un deporte como el fútbol que no tiene break en el medio como otros deportes tan populares en Estados Unidos. El básquet, el football americano o el bésibol, solo para marcar algunos ejemplos, sin disciplinas en donde existen cortes recurrentes por la propia dinámica del juego, que permiten cederle importantes espacios a los comerciales y patrocinios.

La pausa de refrigeración en este Mundial de Clubes era una obligación por reglamento. Incluso si en algún partido no hubiese sido necesario, como manifestó Mariano Closs, el negocio ya estaba hecho: millones de dólares por frenar a tomar agua.

