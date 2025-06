Intenso, inolvida ble: Al Ahly 4 - Porto 4, y es un partidazo

Con un ojo en el partido Inter Miami CF vs. Palmeiras, el Porto no podía darse por satisfecho y tenía que marcar 2 goles más, para llegar por diferencia de gol a octavos de final, si Palmeiras perdía ante Lionel Messi. Advertencia: a los 36', Porto no parecía tan ambicioso como para llevarse por delante al Al Ahly.