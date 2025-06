Juan Sebastián Verón se la pudrió a Marcelo Gallardo y a todo River

"Al final los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor. Se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la 'otra cultura'", posteó la Bruja, junto a una foto de un león.

image.png Imagen: juansebastian.veron - Instagram.

Los dichos de Jorge Brito que habían molestado a Juan Sebastián Verón

A principios de año, previo a la llegada de Sebastián Driussi a River tras su paso por Austin FC, el presidente del Millonario fue consultado sobre el interés de Estudiantes en fichar al delantero. Sin filtro, respondió: "Yo no hago ofertas por jugadores sin tener previamente el consentimiento de que el jugador quiere jugar en River".

En la misma línea, agregó: "Hay que preguntarle al Austin si llegó esa oferta de Foster Gillet por Estudiantes, pero entiendo que Driussi manifiesta que no jugaría en otro equipo de Argentina que no sea River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan".

JSV le respondió: "No tuvimos contacto con Driussi, pasa que Foster tiene una amistad con el dueño de Austin, nosotros hicimos una averiguación antes de lo de River, pero se me cerró la puerta cuando su representante me dijo que si volvía a Argentina solo era para jugar en River y eso al representante le vino mejor. Nos tiró en el medio y subió la cotización, buen negocio".

image.png Foto: Gentileza La Página Millonaria.

