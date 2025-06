Lamine Yamal puso fin a los rumores que lo vinculaban con Fati Vázquez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1936424133987909844?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1936424133987909844%7Ctwgr%5Ebf3472366242a2e3eb83c4457710a0c2699f1751%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FDeportes%2FLamine-Yamal-de-vacaciones-con-Neymar-en-Rio-de-Janeiro--Soltero-y-feliz-Esto-es-Brasil--uc927853&partner=&hide_thread=false Lamine Yamal compartiendo vacaciones con su ídolo, Neymar pic.twitter.com/k9zMNm6Xar — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 21, 2025

Ambos se mostraron en ambientes muy distendidos y disfrutando del calor de Brasil. Lamine, por su parte, aún tiene al menos tres semanas más de descanso antes de regresar a la pretemporada del Barcelona. La plantilla está citada para volver a la Ciutat Esportiva el domingo 13 de julio, justo el día en el que el delantero balugrana cumplirá 18 años.

Por el lado de Ney, su futuro es una incógnita. El 'Príncipe' regresó al Santos en enero de 2025, tras haber firmado un contrato de seis meses que concluye el próximo 30 de junio.

"El padre de Neymar ha confirmado que hay conversaciones de transferencia previstas con clubes de la Liga de Campeones, mientras que una estadía prolongada en el Santos sigue siendo una posibilidad", escribió el sitio Goal en una nota.

image.png Neymar Jr. (Foto: Noticias Argentinas).

Lamine Yamal, "soltero y feliz"

Este domingo (22/6) por la noche, Lamine Yamal le puso fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Fatgi Vázquez. A través de su cuenta de Instagram, la joya culé publicó una serie de fotos (la primera junto a Neymar) con una particular bajada: "soltero y feliz, esto es Brasil!", como parte de una indirecta para quienes aseguraban una relación amorosa con la influencer.

El posteo acumula millones de 'me gusta' y miles de comentarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lamineyamal

Aún así, según el sitio web FC Barcelona Noticias, el entrenador del Barcelona no estaría a gusto con este descanso que está tomado su dirigido. "Hansi Flick no parece muy satisfecho con la agitada agenda de Yamal durante sus vacaciones, pero entiende que se trata de un chaval y, mientras esté bien acompañado, no hay razones para preocuparse", se lee en un artículo.

Fati Vázquez sufrió amenazas de muerte

La celebridad de las redes sociales emitió, en las últimas horas, un comunicado en su cuenta de Instagram en la que indica que recibió amenazas de muerte luego de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con la joven estrella del fútbol mundial.

"Es triste ver personas que tienen tanta oscuridad dentro que desean la muerte de alguien que ni siquiera conocen. Lo que otros proyectan, habla más de ellos que de mí. Elijo vivir con el propósito de seguir creciendo y rodeándome de luz. A quienes me desean el mal les deseo sanación, porque nadie que esté bien consigo mismo desea la destrucción de otro".