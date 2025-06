El Grupo Albanesi vuelve a incumplir: Ahora con su ON Clase X

En un escenario donde el incumplimiento de pagos se convirtió en rutina, Albanesi Energía S.A. volvió a comunicar que no hará frente al pago de intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase X, cuyo vencimiento operaba hoy 23 de junio de 2025. Lejos de provocar sobresaltos, la noticia fue recibida por los inversores con una mezcla de resignación y realismo: el default de Albanesi, hoy, ya no sacude al mercado.