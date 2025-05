Albanesi profundiza su crisis (y default)

Una cadena

Lo que comenzó como un aviso de demora se convirtió en una declaración múltiple de default. Desde el 30 de abril, Albanesi Energía y sus subsidiarias vienen notificando impagos sistemáticos, primero en intereses y luego en series completas.

Ahora, a menos de una semana del anuncio formal del default generalizado, el holding suma cuatro nuevas obligaciones incumplidas, dejando entrever que la situación está fuera de control.

Modelo inviable y caja vacía

La nota enviada a los reguladores repite el ya conocido argumento: “la Sociedad continúa analizando distintas alternativas para resolver esta situación”, priorizando la operación y la protección de los acreedores. Pero en la práctica, no hay avances visibles ni se presentó ningún plan de reestructuración formal.

Como bien advirtió Urgente24, el problema es estructural. El grupo está atrapado entre ingresos pesificados y pasivos dolarizados, en un contexto de tarifas todavía contenidas —incluso bajo la administración de Javier Milei—, inflación sostenida y mercado de crédito cerrado para emisores argentinos de alto riesgo.

Los inversores ya no compran el relato. La cadena de defaults y la ausencia de soluciones concretas alimentan el temor a un nuevo caso tipo Vicentin, pero esta vez en el sector energético.

Si la crisis de Albanesi contagia a otros jugadores del mercado —o si las reglas del juego no se modifican—, la confianza en las ON corporativas locales quedará seriamente cuestionada.

Mientras tanto, los papeles de Albanesi en el mercado valen poco y nada. Los bonistas miran sus posiciones y no ven una salida a la vista. El derrumbe de una de las firmas más emblemáticas del sector marca un punto de inflexión: el default ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad presente y creciente en el mercado corporativo argentino.

Documento completo

