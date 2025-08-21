El riesgo país se dispara mientras el Gobierno sigue en batalla con los bancos

Hoy el ministro de economía, Luis Caputo, dijo en su exposición en el Council of the Americas:

No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico. No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico.

image Mientras el riesgo país se dispara, Luis Caputo y Milei mantienen la política económica a rajatabla.

Dólar

Al mismo tiempo, hoy el dólar aumentó. El mayorista cerró en $1.315, un 1,74% más que ayer. El oficial terminó la jornada en $1.329,78. El único que se mantuvo estable fue el blue, que cerró en $1.340, acortando la brecha.

El dólar MEP y CCL cerraron en $1.318,46 y $1.321,84, respectivamente.

image El dólar aumento y ya pisa cómodo los $1.315.

El Merval subió 0,53%, impulsado por un crecimiento en las cotizaciones de las empresas mas relevantes: Central Puerto subió 2,09%, luego de una licitación de obligaciones negociables que hiciera hoy por US$50 millones,al 8% anual por 48 meses. Loma Negra cerró un 1,87% arriba, YPF lo hizo por 1,58%, Pampa energía subió 1,21% y Grupo Galicia tuvo un rendimiento de 0,49%.

Las acciones argentinas con cotización en Wall Street, los ADRs, tuvieron rendimientos diversos. Dentro de los principales resultados se destacan: YPF, que subió 0,64%, Mercado Libre tuvo un leve rendimiento de 0,02%, Globant cayó (-0,19%), Banco Supervielle perdió (-0,1,55%) y BBVA Banco Francés tuvo una fuerte baja de (-5,19%).

Los bonos argentinos también tuvieron valuaciones diversas. Por un lado aumentó el AL29 por 0,76%, y por el otro lado cayeron el GD29, por (-0,14%) y el GD30, por (-0,02%).

