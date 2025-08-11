El dólar mayorista bajó y subió el riesgo país: señales mixtas en la previa de una licitación clave

El dólar MEP y el dólar CCL cerraron en $1.324,65 y $1.328,62, respectivamente.

Luego de cerrar julio cercano a la banda superior de flotación, el dólar se esta acomodando mas cercano a los $1.300, pero con una tasa alta, que complica la actividad económica.

Bonos y riesgo país

Los bonos tuvieron un rendimiento mixto, algunos aumentaron, como el GD38 (0,53%), AL30 (0,51%) y GD30 (0,49%). Otros tuvieron un comportamiento a la baja: AL41 (-0.17%), AL35 (-0,61%) y AL29 (-0,77%).

El riesgo país cerró en 733 puntos básicos, cinco puntos más que en la última jornada.

Merval

El Merval cayó apenas 0,01%. Las principales acciones tuvieron comportamientos diversos. Por un lado, cotizaron en alza: Central Puerto, con una suba de 1,49%, seguido de Pampa Energía, con un aumento de 0,75% y Grupo Galicia, que subió 0,29%.

Cotizaron a la baja Loma Negra, (-1,15%) e YPF (-0,43%).

ADRs

Los ADRs tuvieron comportamientos mixtos. Por un lado, BBVA subió 1,27%, seguido por Supervielle, con una suba de 0,32% e YPF, con 0,04%.

Por el otro lado, Mercado Libre cayó 2,52%, seguido por Globant, que disminuyó 0,12%.

