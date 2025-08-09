La Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) señaló que en el primer semestre, importaron 147% más de baterías que un año antes. En el mercado de reposición, casi 600% más. También hubo 85% más de amortiguadores importados, que ahora tienen menos requisitos de seguridad para su ingreso. En la reposición, crecieron casi 700%. Según la entidad, la importación de autopartes vuela y reemplaza manufactura local.
NUEVOS TIEMPOS
Avance imparable: China beneficiada con la apertura Argentina y el dólar flotante
Abrir la Argentina al mundo tiene sus dificultades, las quejas de sectores se parecen, pero en la gestión Milei, serán inevitables. China va por todo.
Está claro que la apertura comercial de la economía local lleva a que China, como en otras partes del mundo, se vea beneficiada por la baja de aranceles y dólar relativamente acotado que redunda en mayores opciones para los compradores.
De acuerdo con datos del Indec las importaciones del país asiático crecieron 79,4% interanual en el primer semestre, mientras que las realizadas a USA subieron apenas 5,6% anual.
El equipo económico destaca el crecimiento de las compras de bienes de capital. Los de origen chino crecieron 95,4% anual en la primera mitad del año e insumieron US$ 2.439 millones.
Las compras de Hierros a Estados Unidos crecieron 50,4%, pero sumaron US$635 millones. El Gobierno también permitió traer maquinaria usada.
"Hay industriales que aprovechar para comprar bienes de capital baratos para producir cuando cambie la tendencia", dijo Agostina Monti, economista especialista en desarrollo industrial.
El medio, la Letra P, cita que el ingreso de bienes de consumo de origen chino también se disparó ayudado por el ingreso de moneda extranjera al país.
En seis meses, hubo importaciones por US$1.575 millones, lo que implica 152,6% más que hace un año. Como en otras partes del mundo, sitios de venta por internet como Shein y Temu aumentaron su presencia al ofrecer con técnicas de marketing, productos que parecen a simple vista más baratos. Compiten con Amazon y Mercado Libre.
Grandes inversiones
China aprovecha todo espacio que ve disponible y le conviene explotar ejemplo el litio, el gigante asiático ganó terreno desde hace unos años en las provincias del noroeste. Es un país poderoso y actúa como tal, los Estados Unidos hicieron lo propio, con o sin dólar barato. El mundo industrial está en movimiento perpetuo, hay que entender como funciona.
