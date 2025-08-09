Avance imparable: China beneficiada con la apertura Argentina y el dólar flotante

Las compras de Hierros a Estados Unidos crecieron 50,4%, pero sumaron US$635 millones. El Gobierno también permitió traer maquinaria usada.

"Hay industriales que aprovechar para comprar bienes de capital baratos para producir cuando cambie la tendencia", dijo Agostina Monti, economista especialista en desarrollo industrial.

El medio, la Letra P, cita que el ingreso de bienes de consumo de origen chino también se disparó ayudado por el ingreso de moneda extranjera al país.

En seis meses, hubo importaciones por US$1.575 millones, lo que implica 152,6% más que hace un año. Como en otras partes del mundo, sitios de venta por internet como Shein y Temu aumentaron su presencia al ofrecer con técnicas de marketing, productos que parecen a simple vista más baratos. Compiten con Amazon y Mercado Libre.

Grandes inversiones

China aprovecha todo espacio que ve disponible y le conviene explotar ejemplo el litio, el gigante asiático ganó terreno desde hace unos años en las provincias del noroeste. Es un país poderoso y actúa como tal, los Estados Unidos hicieron lo propio, con o sin dólar barato. El mundo industrial está en movimiento perpetuo, hay que entender como funciona.

