La expresidenta Cristina Kirchner (CFK) cargó contra el Presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.
CÓMO SALIR DE LA ROSADA OPCIÓN 2
CFK (espontánea) contra Javier Milei: "te van a sacar con un chaleco de fuerza"
Cristina Kirchner le tiró un misilazo Javier Milei (opción 2) "Te van a sacar con chaleco de fuerza”. Fue la respuesta (espontánea) de CFK a la cadena nacional del jefe de Estado.
Lo expresó en su cuenta oficial de X:
“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA”.
“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.
X de CFK
En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió:
Luego resaltó
Para finalizar, la exmandataria sintetizó:
