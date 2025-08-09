urgente24
CFK (espontánea) contra Javier Milei: "te van a sacar con un chaleco de fuerza"

Cristina Kirchner le tiró un misilazo Javier Milei (opción 2) "Te van a sacar con chaleco de fuerza”. Fue la respuesta (espontánea) de CFK a la cadena nacional del jefe de Estado.

09 de agosto de 2025 - 18:57
 Fuego cruzado, Presidente y exvice, ven dos futuros diferentes

La expresidenta Cristina Kirchner (CFK) cargó contra el Presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada con un chaleco de fuerza”.

Lo expresó en su cuenta oficial de X:

“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA”.

“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

X de CFK

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno no hay emisión monetariay siguió:

Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar

Luego resaltó

Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu ministro de Economía. Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu ministro de Economía.

cfk-milei.jpg
Esta vez, nada de sonrisas ni abrazos

Para finalizar, la exmandataria sintetizó:

P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas

