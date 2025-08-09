Resultado que no le sirve a ninguno: Independiente 0-0 River

Live Blog Post

97': ¡Terminó el partido! Independiente 0-0 River

El equipo de Julio Vaccari fue más que el de Marcelo Gallardo. Luego de un primer tiempo en el que apenas patearon al arco, el complemento levantó temperatura con llegadas en ambos arcos.

El Rojo tuvo mayor claridad que el Millonario. Incluso, festejó en dos ocasiones pero le ahogaron el grito. La primera, a los 52', tras un golazo de Santiago Montiel de afuera del área. El ex Argentinos Juniors recibió una cesión de Matías Abaldo, quien estaba en posición de adelanto en la previa.

El otro tanto invalidado fue a Walter Mazzanti, a los 60', por posición prohibida de Federico Vera.

A River le anularon un gol de Miguel Ángel Borja por claro off-side. En tal jugada, a diferencia de las dos otras mencionadas, no hubo polémica ni suspenso ni revisión del VAR.