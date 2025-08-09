urgente24
Resultado que no le sirve a ninguno: Independiente 0-0 River

Armani fue la figura de un River que especuló en cancha de Independiente. (Foto: Prensa Independiente).
Independiente y River igualaron 0 a 0 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por el Clausura. Al Rojo le anularon dos goles y al Millonario uno.

9 de agosto de 2025 - 18:51

97': ¡Terminó el partido! Independiente 0-0 River

El equipo de Julio Vaccari fue más que el de Marcelo Gallardo. Luego de un primer tiempo en el que apenas patearon al arco, el complemento levantó temperatura con llegadas en ambos arcos.

El Rojo tuvo mayor claridad que el Millonario. Incluso, festejó en dos ocasiones pero le ahogaron el grito. La primera, a los 52', tras un golazo de Santiago Montiel de afuera del área. El ex Argentinos Juniors recibió una cesión de Matías Abaldo, quien estaba en posición de adelanto en la previa.

El otro tanto invalidado fue a Walter Mazzanti, a los 60', por posición prohibida de Federico Vera.

A River le anularon un gol de Miguel Ángel Borja por claro off-side. En tal jugada, a diferencia de las dos otras mencionadas, no hubo polémica ni suspenso ni revisión del VAR.

El grito recontra ahogado: otro gol anulado a Independiente

Walter Mazzanti anotó tras un preciso centro rasante de Federico Vera. El línea levantó la bandera y cobró posición de adelanto, que fue revisada y confirmada por el VAR. Siguen igualados en 65' del segundo tiempo.

55': River tuvo la primera en los pies de Galarza Fonda

Gran jugada personal de Facundo Colidio tras una cesión de Miguel Ángel Borja .que habilitó al ex Tigre y Boca sin tocar la pelota- para que este último se la diera Fonda, quien remató con pierna izquierda pero que no pudo vencer a Rodrigo Rey,¡.

52': Gol anulado a Santiago Montiel

Matías Abaldo se la bajó a Santiago Montiel, que la clavó desde afuera del área en el ángulo superior izquierdo de Armani. Hubo off-side del ex Gimnasia y Esgrima La Plata y por eso el tanto no fue convalidado.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ingresaron Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez y Santiago Lencina en River.

Terminó el primer tiempo! Independiente 0-0 River

Preocupación en River: se lesionó Pezzella

A los 42' de la primera etapa, Germán Pezzella forcejeó y sintió una fuerte molestia. Se retiró desconsolado del campo de juego.

Sebastián Boselli ingresó en su lugar.

Mazzanti no pudo en el mano a mano ante Armani

Esta vez Abaldo dejó en posición de a Mazzanti, quien falló en el mano a mano ante el arquero de River. El delantero se tropezó y no pudo ante el Pulpo.

33': Lo tuvo Abaldo para Independiente

Walter Mazzanti ingresó al área y le cedió el balón a Matías Abaldo, que remató al medio. Fácil para Armani.

18': Independiente y River aburren en Avellaneda

Se juega sin arcos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. No hay situaciones de gol.

La formación de River

La alineación de la visita: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Los 11 de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Matías Abaldo y Santiago Montiel.

