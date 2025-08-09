Terminó el partido: Boca 1-1 Racing y al final no se pudrió nada

Boca y Racing empataron 1-1 en La Bombonera. El partido lo comenzó ganando La Academia a los 76' del complemento por el tanto de Santiago Solari, mientras que Milton Giménez salvó al Xeneize sobre el final con un gran cabezazo tras centro de Leandro Paredes.
96': ¡Terminó el partido! Boca 1-1 Racing
En un partido repleto de tensión, el Xeneize y La Academia igualaron 1 a 1 en La Bombonera. Santiago Solari abrió la cuenta para el equipo de Costas mientras que Giménez estampó cifras definitivas sobre el final del encuentro.
Boca fue más que Racing pero no lo pudo traducir en el resultado. El arquero Facundo Cambeses fue la figura del partido.
Deja tu comentario