Terminó el partido: Boca 1-1 Racing y al final no se pudrió nada

Boca y Racing no se sacan diferencias en La Bombonera. Foto: Mariano Sánchez/NA.

Con pocos silbidos pero con mucha indiferencia, los jugadores de Boca se retiraron del campo de juego cabizbajos. Racing, con un mix, hizo negocio.

9 de agosto de 2025 - 15:29

EN VIVO

Boca y Racing empataron 1-1 en La Bombonera. El partido lo comenzó ganando La Academia a los 76' del complemento por el tanto de Santiago Solari, mientras que Milton Giménez salvó al Xeneize sobre el final con un gran cabezazo tras centro de Leandro Paredes.

El Xeneize alcanzó los 12 partidos sin conocer la victoria. El público silbó de a ratos al equipo y demostró su bronca, pero no fue el cabildo abierto que muchos especulaban en la previa.

La visita, con orden y solvencia, logró conseguir un empate que le permite llegar con tranquilidad al duelo del próximo martes 12 de agosto ante Peñarol en Montevideo.

Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa. El DT de Boca acusa no tener "voz". Costas se quejó por el tiro libre cobrado previo al empate de Giménez:

En el segundo tiempo pasó lo de siempre. Cobraban todo foul. Ustedes vieron que no fue foul el del empate. No es que lloramos. Te van metiendo y metiendo. Tenemos que hacer dos o tres goles para poder ganar un partido En el segundo tiempo pasó lo de siempre. Cobraban todo foul. Ustedes vieron que no fue foul el del empate. No es que lloramos. Te van metiendo y metiendo. Tenemos que hacer dos o tres goles para poder ganar un partido

96': ¡Terminó el partido! Boca 1-1 Racing

En un partido repleto de tensión, el Xeneize y La Academia igualaron 1 a 1 en La Bombonera. Santiago Solari abrió la cuenta para el equipo de Costas mientras que Giménez estampó cifras definitivas sobre el final del encuentro.

Boca fue más que Racing pero no lo pudo traducir en el resultado. El arquero Facundo Cambeses fue la figura del partido.

88': ¡Gol de Boca! Giménez de cabeza iguala el partido

Centro desde la derecha de Leandro Paredes para que Milton Giménez conectara de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1954291662902960614&partner=&hide_thread=false
75': ¡Gol de Racing!

Tras un busca-pie de Gabriel Rojas, Santiago Solari apareció por el segundo palo para empujarla debajo del arco. Gana La Academia a 15' del final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1954288714462458225&partner=&hide_thread=false
Triple cambio en Racing

Pensando en el partido del martes (12/8) por Copa Libertadores ante Peñarol, Gustavo Costas sacó a Maravailla Martínez. También buscó oxigenar el ataque con los ingresos de Barrios y Solari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1954285424240943610&partner=&hide_thread=false

Doble cambio en Boca: Giménez por Cavani y Alarcón en lugar de Velasco

image
Se lo perdió Merentiel

La Bestia quedó mano a mano con Cambeses y definió al medio del arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1954284486708826440&partner=&hide_thread=false
¡Comenzó el segundo tiempo entre Boca y Racing!

Entretiempo en La Bombonera: Boca 0-0 Racing

De más a menos. El Xeneize y La Academia igualan sin goles en La Bombonera. El resultado parcial beneficia más a los de Gustavo Costas que a los de Miguel Ángel Russo, que llevan once partidos sin conocer el triunfo.

El local abusó de los centros de Leandro Paredes, que está muy solo en el mediocampo. La visita, cada vez que ataca, está cerca de convertir...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1954276692434063524&partner=&hide_thread=false
37': avisó Almendra de afuera del área

El exBoca probó a Marchesín de media distancia. La pelota se iba afuera pero el arquero xeneize respondió de buena manera enviándola al córner.

De taco, Cavani casi anota el primero

Tras un córner de Leandro Paredes, Edinson Cavani ensayó un taco espectacular que fue atajado por Facundo Cambeses. Sigue 0-0 el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1954269074587799887&partner=&hide_thread=false
Boca y Racing no se sacan diferencias en 15'

El Xeneize y La Academia se comparten la posesión de la pelota. Pocas pero peligrosas chances de gol para uno y otro.

Lo tuvo Boca con Merentiel

Córner desde la derecha que peinó Rodrigo Battaglia y que Miguel Ángel Merentiel no pudo convertir. Boca estuvo muy cerca del primer gol de la tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1954265920806822141&partner=&hide_thread=false

¡Comenzó el partido!

Boca y Racing ya juegan en La Bombonera. Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro.

Insultos a los jugadores de Boca en la previa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1954258055480164465&partner=&hide_thread=false

El 11 de Racing

Cambeses; Pardo, Sosa, Basso; Mura, Nardoni, Almendra, Rodríguez; Conechny, Vergara y Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1954248351219675209&partner=&hide_thread=false
Equipo confirmado en Boca Juniors

Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco; Paredes; Aguirre, Velasco, Braida; Cavani, Merentiel.

Será un 4-1-3-2. Milton Delgado se quedó afuera y el uruguayo Edinson Cavani se terminó metiendo entre los titulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1954257335355871573&partner=&hide_thread=false

