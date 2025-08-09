en vivo LA BOMBONERA APENAS INDIFERENTE Terminó el partido: Boca 1-1 Racing y al final no se pudrió nada

Boca y Racing no se sacan diferencias en La Bombonera. Foto: Mariano Sánchez/NA. Boca y Racing no se sacan diferencias en La Bombonera. Foto: Mariano Sánchez/NA.

Con pocos silbidos pero con mucha indiferencia, los jugadores de Boca se retiraron del campo de juego cabizbajos. Racing, con un mix, hizo negocio.