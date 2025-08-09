La política sin partido: anatomía del personalismo de la Argentina

Este modelo tuvo continuidad inédita en 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia en una suerte de “transición matrimonial” que consolidó el control político de un mismo núcleo de poder durante 3 mandatos consecutivos.

En 2011, Cristina fue reelecta con un amplio margen, pero el kirchnerismo ya mostraba signos de radicalización y de cierre sobre sí mismo. La falta de democracia interna dentro del peronismo provocó nuevas divisiones y el surgimiento de corrientes alternativas, tales como el Frente Renovador liderado por Sergio Massa y el peronismo federal impulsado por figuras como José Manuel de la Sota.

En 2015, Cristina profundizó el personalismo al elegir “a dedo” la fórmula presidencial Daniel Scioli–Carlos Zannini.

Los Kirchner, gente desprolija, por lo menos... Los Kirchner.

MM

La victoria de Mauricio Macri ese mismo año tampoco significó un regreso a los partidos políticos tradicionales: si bien el PRO logró expandirse territorialmente, no funcionó como un partido con vida interna plena.

El gobierno MM se organizó en torno a la figura de Macri, y la alianza Cambiemos terminó absorbiendo progresivamente a la UCR, reduciendo su influencia política.

En 2019, nuevamente Cristina Fernández definió la estrategia presidencial de su espacio al designar a Alberto Fernández como candidato a presidente y a ella misma como vicepresidenta, en otra muestra de conducción personalista por encima de cualquier deliberación partidaria.

milei macri.jpg Mauricio Macri y Javier Milei.

Milei

La elección de 2023 trajo un nuevo capítulo: la llegada de Javier Milei, el candidato de la “no política”.

Sin un partido político orgánico ni una estructura interna de debate, Milei ganó las elecciones basando su campaña en un liderazgo personal y disruptivo.

Hoy, la Argentina se encuentra nuevamente bajo un proyecto personalista: el armado de La Libertad Avanza gira en torno a la figura del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

En este esquema, el disenso es reemplazado por la conducción vertical y excluyente de los hermanos Milei, en un modelo que refuerza la tendencia de las últimas décadas: la desaparición de los partidos como espacios de construcción colectiva y el avance de liderazgos individuales que absorben todo el poder político.

