Cadena nacional: De qué va a hablar Javier Milei en su alocución de las 9 de la noche

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó esta postura en entrevistas radiales, asegurando que el Gobierno no revertirá cambios estructurales que considera clave para su programa de gestión.

Estrategia legislativa y electoral

En Balcarce 50 reconocen que la relación de fuerzas en el Senado es adversa, pero buscan bloquear el avance de las iniciativas que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aún tienen recorrido judicial. El plan oficial es sostener los vetos y evitar erogaciones presupuestarias derivadas de leyes que no cuentan con su aval, como ocurrió con el aumento jubilatorio y la declaración de la emergencia en discapacidad.

La preocupación central es que la fragilidad legislativa repercuta en la confianza de los mercados. “Queremos llegar a octubre sin temblores”, explican en la Casa Rosada, en alusión al impacto que tendría la caída de un veto sobre el equilibrio fiscal.

En paralelo, el oficialismo acelera su estrategia de campaña para las elecciones legislativas, con un foco especial en la provincia de Buenos Aires y un discurso que busca polarizar con el kirchnerismo. Desde el Ejecutivo atribuyen las recientes derrotas en Diputados a un “cálculo electoral” de la oposición y preparan un relato que vincule ese accionar con la coyuntura económica.

___________________________

Más noticias en Urgente24:

Médicos truchos: Ninguno de los 117 pudo revalidar su examen de residencia

Operación clamor por Máximo Kirchner: Intendentes más K que Cristina piden por "el hijo de"

"Se ve que no tienen cerebro": El durísimo mensaje de Estela de Carlotto contra Milei por su campaña en PBA