El mega remate en electrodomésticos de Carrefour, que calienta el invierno

El mejor día es el miércoles : se convirtió en el día con las promociones más agresivas. La mejor opción surge de pagar a través de MODO con plásticos Visa o MasterCard, pues la rebaja es del 30%, con un tope de $15.000 por semana. En el caso de Banco Patagonia, el porcentaje se reduce en 5 puntos porcentuales, al 25%, e incluye tanto débito como crédito, con un tope de $15.000. El Banco Macro también ofrece una quita del 20% con un máximo de $15.000 mensuales.

: para los clientes del BBVA, los sábados y domingos hay una promoción del 25% de reintegro, pagando a través de MODO, con un tope mensual de $20.000. Para quienes operan con , también hay un beneficio esos días: un descuento del 15% para quienes tienen dinero en cuenta. Descuentos diarios: de viernes a miércoles, hay un 15% de rebaja pagando en un solo pago con la tarjeta de crédito Mi Carrefour. Y para los clientes del Banco Galicia que deseen pagar en cuotas, tienen la opción de hacerlo hasta en 3 pagos sin interés, aunque sin descuento, hasta el domingo.

electrodomésticos carrefour

Más allá de los electrodomésticos: Beneficios adicionales para el ahorro

La liquidación no se limita a los electrodomésticos. La propuesta de la cadena minorista es mucho más amplia y abarca otras categorías esenciales para el hogar. Hay promociones especiales en textiles, con frazadas y acolchados de distintas densidades, tamaños y calidades. Es una buena oportunidad para renovar el abrigo de cama sin que el precio sea una preocupación.

Además, la oferta se extiende a indumentaria de abrigo, camperas, parkas, chalecos, rompevientos y sweaters, disponibles en diversos modelos, talles y colores.

