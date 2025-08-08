Una mega liquidación de invierno busca aliviar el frío con descuentos de hasta el 60% en productos de climatización y otros electrodomésticos. Una reconocida cadena de supermercados reforzó su estrategia de precios y ofertas para enfrentar la temporada invernal.
OFERTAS DE HASTA 60%
El mega remate en electrodomésticos de Carrefour, que calienta el invierno
La cadena minorista, bajo su lema "Precios Corajudos", ya venía aplicando un congelamiento de tarifas en cientos de productos desde marzo. Ahora, para acompañar la temporada invernal, sumó un nuevo paquete de descuentos que superan cualquier expectativa. La propuesta incluye una amplia variedad de equipos, indumentaria y textiles, con la posibilidad de financiarlos en cuotas sin interés y obtener beneficios adicionales con el uso de tarjetas bancarias.
Electrodomésticos para todo el hogar: ¿Qué productos están incluidos en la liquidación?
El plato fuerte de este remate se encuentra en el sector de electrodomésticos. La promoción incluye una gran variedad de equipos de calefacción, desde los clásicos y portátiles caloventores, ideales para espacios pequeños, hasta las estufas a gas de tiro balanceado, que ofrecen una solución más permanente para el hogar. También se incluyen equipos de aire acondicionado tipo split frío/calor, para quienes buscan una solución integral para climatizar sus espacios durante todo el año, y las estufas infrarrojas, una opción eficiente y de bajo consumo.
La liquidación en aparatos para el frío es una oportunidad perfecta para quienes necesitaban renovar sus dispositivos o estaban buscando una opción más eficiente para enfrentar el invierno. El stock es limitado, por lo que los interesados deberán ir a la sucursal.
El calendario de liquidación: Cómo aprovechar los descuentos bancarios
A las rebajas en las góndolas de Carrefour se suman una serie de beneficios bancarios que aplican durante todo el mes de agosto. La clave está en saber qué día y con qué tarjeta comprar para obtener el máximo ahorro.
- El mejor día es el miércoles: se convirtió en el día con las promociones más agresivas. La mejor opción surge de pagar a través de MODO con plásticos Visa o MasterCard, pues la rebaja es del 30%, con un tope de $15.000 por semana. En el caso de Banco Patagonia, el porcentaje se reduce en 5 puntos porcentuales, al 25%, e incluye tanto débito como crédito, con un tope de $15.000. El Banco Macro también ofrece una quita del 20% con un máximo de $15.000 mensuales.
- Jueves con descuentos: los clientes de Mastercard pueden verse beneficiados con rebajas del 15% en compras presenciales. A esta propuesta se suma la de Mercado Libre, que aplica el mismo porcentaje para quienes tienen dinero en la cuenta.
- Los viernes, a la caza de rebajas: los clientes del Banco Santander tienen una oferta irresistible: un descuento del 25%, con un tope de $20.000 mensuales, si abonan con tarjeta Visa a través de MODO.
- Fin de semana de ofertas: para los clientes del BBVA, los sábados y domingos hay una promoción del 25% de reintegro, pagando a través de MODO, con un tope mensual de $20.000. Para quienes operan con Mercado Pago, también hay un beneficio esos días: un descuento del 15% para quienes tienen dinero en cuenta.
- Descuentos diarios: de viernes a miércoles, hay un 15% de rebaja pagando en un solo pago con la tarjeta de crédito Mi Carrefour. Y para los clientes del Banco Galicia que deseen pagar en cuotas, tienen la opción de hacerlo hasta en 3 pagos sin interés, aunque sin descuento, hasta el domingo.
Más allá de los electrodomésticos: Beneficios adicionales para el ahorro
La liquidación no se limita a los electrodomésticos. La propuesta de la cadena minorista es mucho más amplia y abarca otras categorías esenciales para el hogar. Hay promociones especiales en textiles, con frazadas y acolchados de distintas densidades, tamaños y calidades. Es una buena oportunidad para renovar el abrigo de cama sin que el precio sea una preocupación.
Además, la oferta se extiende a indumentaria de abrigo, camperas, parkas, chalecos, rompevientos y sweaters, disponibles en diversos modelos, talles y colores.
