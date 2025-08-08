Caso $Libra: ¡Quién es quién! Profundas dudas sobre la identidad de "Julian Peh"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maxifirtman/status/1953892412914622847&partner=&hide_thread=false Finalmente en la causa $LIBRA encontraron a Julian Peh con el nombre que aportamos.



1El nombre y documento de la reunión protocolar con el presidente eran inválidos.



2Peh estuvo cuatro días sobre TechForum.



3Se descarta que haya estado en el lanzamiento de la cripto. https://t.co/i76PVfxoYE pic.twitter.com/w73pAn389d — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) August 8, 2025

También opinó sobre la marcha de la investigación sobre Peh y el escándalo de esta criptomoneda que tras ser difundida por Milei su valor se desplomó, dejando gran cantidad de damnificados que habían apostado a la misma.

Al respecto, Firtman señaló: "Hasta ahora, la Justicia preguntó inocentemente a Migraciones si había ingresado un tal Julian Peh".

El pedido del fiscal surgido luego del resultado negativo de Migraciones para que brinde datos sobre la entrada, permanencia y salida del país del CEO de la firma que figura como “desarrolladora” de la iniciativa Viva la Libertad Project en su sitio web y que es la plataforma que se utilizó como base promocional del token presidencial.

Al margen de las investigaciones cursadas hasta el momento, trascendió un nombre real, sin confirmar todavía, atribuido a Peh.

