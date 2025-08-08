El especialista en Sistemas y periodista Maximiliano Firtman se refirió a los interrogantes sobre la verdadera identidad de uno de los creadores de la criptomoneda $Libra, Julian Peh, y sostuvo que ese es "un nombre artístico que se puso para hacer negocios".
TODO MUY CONFUSO
Caso $Libra: ¡Quién es quién! Profundas dudas sobre la identidad de "Julian Peh"
Julian Peh, (caso $Libra) "en el registro protocolar de audiencias (del Gobierno) ingresó con una identidad que no era", explicó un especialista en sistemas.
Por Radio Splendid, Firtman remarcó que Peh "en el registro protocolar de audiencias (del Gobierno) ingresó con una identidad que no era".
A todo esto, como publicáramos en Urgente24, la delegación de Interpol en Singapur le respondió a la Justicia argentina que no existían constancias en aquel país de nadie con el nombre de Julian Peh.
“El 15 de febrero, la cuenta de la Oficina del Presidente en X afirmó que el proyecto de $Libra era de Julian Peh. La empresa de Peh se dedica a hacer bots de inteligencia artificial para trading", detalló el profesor de Sistemas.
Además, planteó que "lo raro es que la reunión protocolar fue registrada con un pasaporte que no era", en referencia al encuentro que tuvo con el presidente Javier Milei.
También opinó sobre la marcha de la investigación sobre Peh y el escándalo de esta criptomoneda que tras ser difundida por Milei su valor se desplomó, dejando gran cantidad de damnificados que habían apostado a la misma.
Al respecto, Firtman señaló: "Hasta ahora, la Justicia preguntó inocentemente a Migraciones si había ingresado un tal Julian Peh".
El pedido del fiscal surgido luego del resultado negativo de Migraciones para que brinde datos sobre la entrada, permanencia y salida del país del CEO de la firma que figura como “desarrolladora” de la iniciativa Viva la Libertad Project en su sitio web y que es la plataforma que se utilizó como base promocional del token presidencial.
Al margen de las investigaciones cursadas hasta el momento, trascendió un nombre real, sin confirmar todavía, atribuido a Peh.
