Las criptobalas de $LIBRA ya rozan a Manuel Adorni ¿Dónde estará Julian Peh?

Vote a Milei 4 veces. Lo apoye en todas. Hoy perdí 20.000 USD en menos de 5 minutos. Siempre creí en su palabra, desde 2019 que me veo sus entrevistas. Esto no tiene vuelta. En las próximas elecciones no solo voy a votar al más kuka (ojalá CFK) sino que voy a militar para ellos.