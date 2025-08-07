La miniserie de 8 capítulos que se ve en un finde

Incluso los usuarios han encontrado en "Fachadas" ese equilibrio perfecto entre entretenimiento y duración manejable. Un comentario en Filmaffinity resume esta sensación: "Agradable para pasar el rato. Contribuye la corta duración de sus 8 episodios, los cuales vi al cabo de 3 o 4 días".

Esta característica temporal se vuelve fundamental en tiempos donde las audiencias buscan experiencias completas pero no infinitas. Ocho capítulos de menos de 40 minutos representan la medida justa para desarrollar personajes complejos, construir conflictos creíbles y ofrecer resoluciones satisfactorias sin caer en escenas de relleno.

image "Fachadas", miniserie de Netflix.

La habilidad de Feldman para equilibrar géneros convierte cada episodio en una montaña rusa emocional donde las risas se alternan con momentos de tensión. Esta dualidad mantiene al espectador en estado de alerta constante, nunca sabiendo si el próximo giro será hacia el humor o hacia la revelación impactante.

Esta miniserie confirma una vez más que las grandes historias no necesitan temporadas eternas para dejar huella. A veces, la perfección se encuentra en la síntesis.

