En "La Voz Argentina", cada decisión del jurado y cada paso de los participantes se convierte en tema de conversación entre los televidentes. Este 2025, la atención no se centra únicamente en los concursantes, sino también en el jurado, que sumó la presencia del cantante cordobés Luck Ra, generando debates que crecen con cada emisión.
"ESTÁN HINCHADOS LAS..."
¿La Voz Argentina pierde la paciencia? Filtran tensión por un jurado
Según Ximena Capristo, hay malestar con un jurado en La Voz Argentina, y algunas escenas no salen como estaba previsto.
El programa atraviesa actualmente la etapa de las batallas, dejando atrás la tensión de las audiciones a ciegas. Sin embargo, los desafíos no se limitan al escenario. Según información filtrada en “Sálvese quien pueda” (América TV), la producción debe enfrentar ajustes internos y recortes constantes para mantener el ritmo del programa.
Ximena Capristo, dio detalles sobre la situación detrás de cámaras: “A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él (Luck Ra) ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”.
El origen del malestar, según Capristo, está relacionado con la experiencia limitada de Luck Ra frente a las cámaras: “Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar”. De acuerdo con la panelista, cada tropiezo altera el flujo de trabajo del equipo y obliga a reiniciar escenas que ya estaban listas, aumentando la presión sobre la producción.
Asimismo, Capristo agregó detalles sobre la manera en que Luck Ra enfrenta los errores: “Parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuenta a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto”.
“Tienen que tenerle paciencia”, cerró la integrante del panel.
Luck Ra puso en alerta a Telefe tras un desubicado comentario
En la noche del jueves (31/07) se llevó a cabo una nueva emisión de La Voz Argentina por Telefe y si bien el programa se jacta de darle espacio a personas anónimas con talento en el canto, en esta ocasión quien generó repercusión fue Luck Ra, pero lejos de ser por una cuestión musical fue por un desubicado comentario.
El hecho tuvo lugar luego de que la participante tucumana Violeta Lemo llevara empanadas caseras para compartir con el jurado que además del cantante cordobés está compuesto por Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, y Soledad Pastorutti.
Fue luego de degustar la preparación que el intérprete tomó la palabra y, dirigiéndose a la concursante, anticipó lo que diría con una aclaración: “Permíteme decirte algo con todo respeto”. Acto seguido, pronunció la frase que sorprendió tanto a los presentes en el estudio como así también a los televidentes: “Me cosería el cul* para no cag** esta delicia”.
La inesperada frase de inmediato provocó las carcajadas de sus compañeros y la atención de más de uno, motivo por el que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Posteriormente, trataron de seguir el hilo del programa, aunque con dificultades a raíz de la inesperada declaración.
