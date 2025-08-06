¿La Voz Argentina pierde la paciencia? Filtran tensión por un jurado

“Tienen que tenerle paciencia”, cerró la integrante del panel.

image La Voz Argentina 2025.

Luck Ra puso en alerta a Telefe tras un desubicado comentario

En la noche del jueves (31/07) se llevó a cabo una nueva emisión de La Voz Argentina por Telefe y si bien el programa se jacta de darle espacio a personas anónimas con talento en el canto, en esta ocasión quien generó repercusión fue Luck Ra, pero lejos de ser por una cuestión musical fue por un desubicado comentario.

El hecho tuvo lugar luego de que la participante tucumana Violeta Lemo llevara empanadas caseras para compartir con el jurado que además del cantante cordobés está compuesto por Lali Espósito, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, y Soledad Pastorutti.

Fue luego de degustar la preparación que el intérprete tomó la palabra y, dirigiéndose a la concursante, anticipó lo que diría con una aclaración: “Permíteme decirte algo con todo respeto”. Acto seguido, pronunció la frase que sorprendió tanto a los presentes en el estudio como así también a los televidentes: “Me cosería el cul* para no cag** esta delicia”.

La inesperada frase de inmediato provocó las carcajadas de sus compañeros y la atención de más de uno, motivo por el que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Posteriormente, trataron de seguir el hilo del programa, aunque con dificultades a raíz de la inesperada declaración.

