Industria (-1,2 %) y empresarios que piensan en menos personal

En particular, dentro del sector automotriz, se reportó un crecimiento interanual de 35,3% en la producción de vehículos, con utilitarios al frente (+58,9%), seguido por automóviles (+7,6%).

También se observó un crecimiento en autopartes (+17,2%) y en la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques (+46,6%).

En maquinaria agrícola, la producción aumentó 21,5% en junio y 33,5% en el acumulado semestral.

La producción en junio aún se encuentra por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.

Esto sugiere que, si bien hay cierto avance, la industria aún no logró alcanzar una recuperación sostenida. Factores como la competencia de productos importados, la alta presión de costos y la demanda interna débil representan desafíos persistentes para la reactivación plena.

Opiniones de los empresarios industriales para los próximos meses

Aunque las opiniones son variadas, existe una tendencia hacia el pesimismo sobre la situación productiva y económica para los próximos tres meses. Son más los empresarios industriales que esperan una caída de la demanda interna (35,8%) contra un 23,3% que creen que aumentará, mientras que el resto espera que se mantenga estable.

image Los empresarios industriales creen que necesitarán menos dotación de personal, según relevó el INDEC.

El 24,7% cree que las importaciones de insumos aumentará, contra un 17,4% que se vuelca a pensar que caerán.

El 43% piensa que sus necesidades crediticias subirán, mientras que el 3,1% cree que bajarán.

Las diferencias más alarmantes se encuentran en las consideraciones relacionadas con el trabajo.

El 29,9% cree que su dotación de personal disminuya contra un 9,6% que piensa que aumentará.

Junio de 2025 mostró un panorama mixto para la industria argentina. Por un lado, una caída mensual de 1,2% que contrasta con una sólida recuperación interanual del 9,3% y un incremento acumulado del 7,1% en el semestre.

No obstante, la recuperación es frágil, desigual y enfrenta obstáculos estructurales, como la pérdida de empleo y la presión competitiva externa.

