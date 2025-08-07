Tampoco el PRO San Juan va con LLA: "Mejor el bisturí que la motosierra"

La metáfora del bisturí, contempla, según él, "elegir diputados que se sienten a trabajar todos los días en las comisiones del Congreso de la Nación, agarrar proyecto por proyecto, renglón por renglón, y proponer no discutir por discutir, ni pararse en una posición ideológica cerrada, decir, bueno, nosotros vamos a defender a Cristina, salga el sol por donde salga, porque es una persecución política, o nosotros vamos a votar a ojos cerrados el ajuste contra el hospital Garrahan o contra las universidades, a ojos cerrados".

marcelo orrego.webp Marcelo Orrego.

Sin miedo a represalias

Achem también analizó si la decisión del gobernador Orrego de enfrentar a LLA perjudicaría la gobernabilidad provincial. "Yo creo que no. Me parece que ese modelo del látigo y la billetera que el kirchnerismo implementó durante 20 años le hizo muy mal a las provincias argentinas, debilitó el federalismo, nos hizo creer que solamente los porteños saben lo que necesita el interior de la Argentina, sumió a gobernadores ante la billetera, y eso le hizo muy mal al desarrollo de la Argentina. Javier Milei tiene otra mirada de la política, nosotros hemos visto que no está jugando el juego del látigo y la billetera".

Achem profundizó el concepto: "Estamos viendo hoy un Gobierno Nacional que se salió del financiamiento de sus obligaciones en las provincias, y parece que el mundo se viene abajo, porque no hay quien mantenga las rutas, no hay quien pague los subsidios al transporte, no hay quien pague el incentivo docente, no hay quien pague y mantenga los organismos nacionales y los programas nacionales funcionando, y parece que la Argentina dependía de un iluminado que está en Buenos Aires decidiendo sobre los intereses de los sanjuaninos. Me parece que ese modelo fracasó. Por eso la gente votó a Javier Milei en el 2023 y le dijo que no quería más ese látigo y la billetera".

Por las dudas, señaló: "Nosotros lo hemos apoyado durante estos 18 meses y lo vamos a seguir apoyando, porque no lo hemos apoyado por negocios, lo hemos apoyado por convicción, hemos apoyado todo lo que el Gobierno Nacional propuso que podía ser bueno para la Argentina y para San Juan, y lo vamos a seguir haciendo".

emilio-achem-jpg. Emilio Achem.

No a la testimonial

Sobre si son factibles las candidaturas testimoniales, es decir que sean electos y luego renuncien para seguir ocupando el cargo actual, Achem dijo que "hay que evaluarlo. No sé y no creo que presentemos así candidatos en carácter testimonial. Hay épocas y épocas, ¿no? Alguna vez en la Argentina pasó eso y alguna vez, digamos, y mucho depende de las condiciones".

Nosotros, más allá del armado testimonial o no testimonial, como gobierno hoy lo que siempre buscamos son hombres y mujeres capaces y con la convicción de defender los intereses de San Juan y de trabajar codo a codo con el gobernador y con cada uno de los ministros, conociendo las políticas que San Juan necesita y los detalles que necesita cada proyecto de ley o cada ley para dar fruto en San Juan. No vamos a armar una lista pensando en una testimonial, vamos a armar una lista pensando en los intereses de San Juan y vamos a proponerle lo mejor que tengamos a los sanjuaninos. Por supuesto con gente, como le digo yo, que tengamos la certeza de que siempre va a mantenerse durante sus 4 años en la misma línea y no va a cambiar su posición política.

