Por quinto día consecutivo, el dólar oficial cayó. Con la vuelta al carry trade, la divisa estadounidense comienza a equilibrarse a la baja. El Merval cayó luego de una jornada positiva, pero los bonos subieron y marcaron otro derrumbe del riesgo país.
MERCADOS E INVERSIONES
El dólar cede terreno y el carry trade vuelve a calentar el mercado.¿En cuáles instrumentos invertir?
El dólar oficial cayó por quinto día y crece el interés por invertir en pesos. Suben bonos, baja el riesgo país y el Merval sufre una toma de ganancias.
El dólar MEP y CCL terminaron el día en $1.327,80 y $1.334,66, respectivamente.
Diferentes referentes del mercado explican que el aumento del interés de los inversores por las altas tasas del carry trade hace que muchos se queden en pesos y elijan invertir en diferentes instrumentos en moneda local.
Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones mantiene que existen diferentes opciones viables. Para un perfil conservador:
Para perfiles agresivos “vemos valor en acciones locales por su bajo nivel de valuación, así como en índices europeos ( cedear IEUR), el ETF EWZ (Brasil), mercados emergentes (EEM) y bonos soberanos en dólares como el AL30, que ofrecen rendimientos elevados con mayor exposición a riesgo”, agrega Maquieyra.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance suma que para perfiles de alto riesgo ellos recomiendan LECAPS con vencimiento más largo, como la T30E6 (30-ene-2026), que rinde 3,08% Mensual o la T13F6 (13-feb-2026), que rinde 3,0% Mensual.
MERVAL
El Merval cayó (-2,76%) el dia jueves 07/08, después de una pronunciada suba del 3% el dia anterior. Las principales acciones cotizaron a la baja, excepto Central Puerto, que logró mantenerse relativamente estable, con una suba de 0,28%.
Dentro de las principales empresas del Merval, Pampa Energía fue la que tuvo un descenso más pronunciado, (-5,47%). La siguen Grupo Galicia, con (-2,81%), YPF (-1,55%) y Loma Negra (-0,89).
Bonos y riesgo país
Los principales bonos tuvieron una buena jornada: AL29 subió 1,47%, GD38 aumentó 0,63%, AL35 lo hizo por 0,59%, GD41 y AL29 subieron 0,55%.
El riesgo país volvió a caer, en esta ocasión 8 puntos, cerrando este jueves 07/08 en 735 puntos básicos.
ADRs
Los ADRs tuvieron rendimientos dispares. Dentro de los principales exponentes, Mercado Libre subió 0,85%, mientras que Supervielle cayó (-3,55%), BBVA retrocedió (-1,86%), YPF disminuyó (-1,22) y Globant bajó (-1,21%).
Bolsas y cotizaciones internacionales
Los principales índices de Estados Unidos cerraron con un comportamiento dispar. Algunos medios estadounidenses hablan de la caída en dos de los principales índices como “comportamiento defensivo” por el comienzo de la aplicación de aranceles a las importaciones.
Nasdaq Composite, más ligado a empresas tecnológicas, fue el único índice que cotizó en alza, con una suba de 0,56%. Sin embargo, Industrial Dow Jones cayó (-0,51%) y S&P 500 bajó (-0,08).
Los contratos futuros de petróleo cerraron con una baja de (-0,82%), mientras que los futuros de oro tuvieron un muy buen rendimiento, con una suba de 1,44%.
Más noticias en Urgente24
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es
2/3, la fracción que comienza a rodear la manzana de Javier Milei
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso