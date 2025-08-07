urgente24
El dólar cede terreno y el carry trade vuelve a calentar el mercado.¿En cuáles instrumentos invertir?

El dólar oficial cayó por quinto día y crece el interés por invertir en pesos. Suben bonos, baja el riesgo país y el Merval sufre una toma de ganancias.

07 de agosto de 2025 - 19:02
El dólar baja y el carry trade vuelve a ser protagonista con las "super tasas" de las LECAPS.

Por quinto día consecutivo, el dólar oficial cayó. Con la vuelta al carry trade, la divisa estadounidense comienza a equilibrarse a la baja. El Merval cayó luego de una jornada positiva, pero los bonos subieron y marcaron otro derrumbe del riesgo país.

Dólar

El dólar mayorista cerró la jornada en $1.326,50, un (-0,41%) menos que el dia anterior. El dólar oficial cayó -0,51%, y cotizó a $1.339,62. La única cotización que aumentó fue la del dólar blue, que cerró en $1.325.

El dólar MEP y CCL terminaron el día en $1.327,80 y $1.334,66, respectivamente.

Con las grandes tasas de las LECAPS, y la perspectiva de que el dólar no se dispare, muchos vuelven al carry trade.

Diferentes referentes del mercado explican que el aumento del interés de los inversores por las altas tasas del carry trade hace que muchos se queden en pesos y elijan invertir en diferentes instrumentos en moneda local.

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones mantiene que existen diferentes opciones viables. Para un perfil conservador:

Priorizamos instrumentos de bajo riesgo como obligaciones negociables de empresas sólidas del sector telecomunicaciones y energia (TLCPO de Telecom, YM34O de YPF, MGCMO de Pampa Energia), LECAPs cortas como la S29G5, y bonos CER de corto plazo como el TX26, que brindan cobertura ante la inflación. Priorizamos instrumentos de bajo riesgo como obligaciones negociables de empresas sólidas del sector telecomunicaciones y energia (TLCPO de Telecom, YM34O de YPF, MGCMO de Pampa Energia), LECAPs cortas como la S29G5, y bonos CER de corto plazo como el TX26, que brindan cobertura ante la inflación.

Para perfiles agresivos “vemos valor en acciones locales por su bajo nivel de valuación, así como en índices europeos ( cedear IEUR), el ETF EWZ (Brasil), mercados emergentes (EEM) y bonos soberanos en dólares como el AL30, que ofrecen rendimientos elevados con mayor exposición a riesgo”, agrega Maquieyra.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance suma que para perfiles de alto riesgo ellos recomiendan LECAPS con vencimiento más largo, como la T30E6 (30-ene-2026), que rinde 3,08% Mensual o la T13F6 (13-feb-2026), que rinde 3,0% Mensual.

MERVAL

El Merval cayó (-2,76%) el dia jueves 07/08, después de una pronunciada suba del 3% el dia anterior. Las principales acciones cotizaron a la baja, excepto Central Puerto, que logró mantenerse relativamente estable, con una suba de 0,28%.

Dentro de las principales empresas del Merval, Pampa Energía fue la que tuvo un descenso más pronunciado, (-5,47%). La siguen Grupo Galicia, con (-2,81%), YPF (-1,55%) y Loma Negra (-0,89).

Bonos y riesgo país

Los principales bonos tuvieron una buena jornada: AL29 subió 1,47%, GD38 aumentó 0,63%, AL35 lo hizo por 0,59%, GD41 y AL29 subieron 0,55%.

El riesgo país volvió a caer, en esta ocasión 8 puntos, cerrando este jueves 07/08 en 735 puntos básicos.

ADRs

Los ADRs tuvieron rendimientos dispares. Dentro de los principales exponentes, Mercado Libre subió 0,85%, mientras que Supervielle cayó (-3,55%), BBVA retrocedió (-1,86%), YPF disminuyó (-1,22) y Globant bajó (-1,21%).

Bolsas y cotizaciones internacionales

La implementación de nuevos aranceles impactó en las cotizaciones de los índices bursátiles más relevantes de Estados Unidos.

Los principales índices de Estados Unidos cerraron con un comportamiento dispar. Algunos medios estadounidenses hablan de la caída en dos de los principales índices como “comportamiento defensivo” por el comienzo de la aplicación de aranceles a las importaciones.

Nasdaq Composite, más ligado a empresas tecnológicas, fue el único índice que cotizó en alza, con una suba de 0,56%. Sin embargo, Industrial Dow Jones cayó (-0,51%) y S&P 500 bajó (-0,08).

Los contratos futuros de petróleo cerraron con una baja de (-0,82%), mientras que los futuros de oro tuvieron un muy buen rendimiento, con una suba de 1,44%.

