El dólar cede terreno y el carry trade vuelve a calentar el mercado.¿En cuáles instrumentos invertir?

Priorizamos instrumentos de bajo riesgo como obligaciones negociables de empresas sólidas del sector telecomunicaciones y energia (TLCPO de Telecom, YM34O de YPF, MGCMO de Pampa Energia), LECAPs cortas como la S29G5, y bonos CER de corto plazo como el TX26, que brindan cobertura ante la inflación. Priorizamos instrumentos de bajo riesgo como obligaciones negociables de empresas sólidas del sector telecomunicaciones y energia (TLCPO de Telecom, YM34O de YPF, MGCMO de Pampa Energia), LECAPs cortas como la S29G5, y bonos CER de corto plazo como el TX26, que brindan cobertura ante la inflación.

Para perfiles agresivos “vemos valor en acciones locales por su bajo nivel de valuación, así como en índices europeos ( cedear IEUR), el ETF EWZ (Brasil), mercados emergentes (EEM) y bonos soberanos en dólares como el AL30, que ofrecen rendimientos elevados con mayor exposición a riesgo”, agrega Maquieyra.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance suma que para perfiles de alto riesgo ellos recomiendan LECAPS con vencimiento más largo, como la T30E6 (30-ene-2026), que rinde 3,08% Mensual o la T13F6 (13-feb-2026), que rinde 3,0% Mensual.

MERVAL

El Merval cayó (-2,76%) el dia jueves 07/08, después de una pronunciada suba del 3% el dia anterior. Las principales acciones cotizaron a la baja, excepto Central Puerto, que logró mantenerse relativamente estable, con una suba de 0,28%.

Dentro de las principales empresas del Merval, Pampa Energía fue la que tuvo un descenso más pronunciado, (-5,47%). La siguen Grupo Galicia, con (-2,81%), YPF (-1,55%) y Loma Negra (-0,89).

Bonos y riesgo país

Los principales bonos tuvieron una buena jornada: AL29 subió 1,47%, GD38 aumentó 0,63%, AL35 lo hizo por 0,59%, GD41 y AL29 subieron 0,55%.

El riesgo país volvió a caer, en esta ocasión 8 puntos, cerrando este jueves 07/08 en 735 puntos básicos.

ADRs

Los ADRs tuvieron rendimientos dispares. Dentro de los principales exponentes, Mercado Libre subió 0,85%, mientras que Supervielle cayó (-3,55%), BBVA retrocedió (-1,86%), YPF disminuyó (-1,22) y Globant bajó (-1,21%).

Bolsas y cotizaciones internacionales

image La implementación de nuevos aranceles impactó en las cotizaciones de los índices bursátiles más relevantes de Estados Unidos.

Los principales índices de Estados Unidos cerraron con un comportamiento dispar. Algunos medios estadounidenses hablan de la caída en dos de los principales índices como “comportamiento defensivo” por el comienzo de la aplicación de aranceles a las importaciones.

Nasdaq Composite, más ligado a empresas tecnológicas, fue el único índice que cotizó en alza, con una suba de 0,56%. Sin embargo, Industrial Dow Jones cayó (-0,51%) y S&P 500 bajó (-0,08).

Los contratos futuros de petróleo cerraron con una baja de (-0,82%), mientras que los futuros de oro tuvieron un muy buen rendimiento, con una suba de 1,44%.

