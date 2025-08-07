El presidente del PRO en Chubut, Martín Gómez, aseguró que en la provincia patagónica "no hay ningún tipo de acercamiento electoral" con La Libertad Avanza, y que el oficialismo local “siempre fue claro” respecto a su posición política: no le interesa un acuerdo con LLA.
"NINGÚN ACERCAMIENTO"
PRO Chubut ratifica que no hará acuerdo con La Libertad Avanza
El presidente del PRO en Chubut, Martín Gómez, que promovió el gobernador Nacho Torres, dijo que no interesa un acuerdo con La Libertad Avanza.
Desde septiembre de 2024, el politólogo Martín Daniel Gómez, concejal en la ciudad de Comodoro Rivadavia, es el presidente del PRO provincial, promovido por el gobernador Nacho Torres, el líder político del partido en ese distrito, integrante de la alianza Despierta Chubut.
En diálogo con Jornada Radio, Gómez dijo que el PRo competirá con una alianza ampliada que no integra el espacio de Javier Milei, al que descartó tanto en el plano provincial como en los lineamientos del gobernador Ignacio Torres.
Gómez:
Él recordó que el oficialismo provincial “no arma frentes por matemáticas, ni con especulaciones electorales” y que Despierta Chubut apuesta a una construcción de mediano y largo plazo:
----------
Otras noticias en Urgente24:
La inesperada reacción de María Eugenia Vidal al comunicado PRO/LLA, que hizo reír a L. Murphy
De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei
Metido de lleno en la campaña PBA, Milei usa el "Nunca Más" (y hay polémica)
El litio es la nueva clave contra el Alzheimer: ¿Qué descubrieron los científicos?
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados