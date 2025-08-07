PRO Chubut ratifica que no hará acuerdo con La Libertad Avanza

Él recordó que el oficialismo provincial “no arma frentes por matemáticas, ni con especulaciones electorales” y que Despierta Chubut apuesta a una construcción de mediano y largo plazo:

No se trata de sumar puntos con cualquier fuerza, sino de acuerdos que se traduzcan en políticas de gestión. Nosotros ya venimos gobernando la provincia y la prioridad es continuar ese rumbo. No se trata de sumar puntos con cualquier fuerza, sino de acuerdos que se traduzcan en políticas de gestión. Nosotros ya venimos gobernando la provincia y la prioridad es continuar ese rumbo.

----------

