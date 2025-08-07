El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó en la noche del jueves (07/08) despejar dudas sobre si es sostenible el programa económico, en medio de las dificultades para acumular reservas, después de controlar la suba del dólar.
MENSAJE DIRECTO A EMPRESARIOS
Luis Caputo advirtió: "No crean que cada vez que haya volatilidad va a precios"
Luis Caputo pidió "cambiar el chip" y recordó a formadores de precios que "llevamos muchísimos años sin competencia y déficit financiado con emisión".
Caputo insistió en que el plan económico del Gobierno previó los pasos para evitar la inflación.
"Va a ser importante el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que haya esta volatilidad que se va a precios", advirtió el jefe del Palacio de Hacienda en declaraciones formuladas en el canal de streaming Carajo, donde volvió a oficiar de columnista.
El ministro de Economía pidió "cambiar el chip" y les recordó a algunos formadores de precios que
Venimos de muchísimos años de una situación en donde no hubo competencia y la macroeconomía argentina estuvo desordenada. Había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación de la moneda y eso es, en definitiva, la contracara de la inflación
Consideró que se trata de "un aprendizaje importante para la sociedad, el empresariado y para todos" dejar de sujetarse al tipo de cambio:
En ese marco, remarcó la situación de que los supermercadistas estarían rechazando lista de precios de proveedores argentinos con aumentos y pasan a comercializar productos internacionales a menor precio.
En ese orden agregó
Caputo defendió el esquema vigente, remarcó que el tipo de cambio ya no responde automáticamente a una lógica ascendente y aseguró que la disciplina fiscal es la base sobre la cual se asienta la estabilidad.
"Lo que hay que tratar de entender es que no hay emisión monetaria, ni por déficit, ni por pasivos remunerados. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria", explicó.
