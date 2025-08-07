Luis Caputo advirtió: "No crean que cada vez que haya volatilidad va a precios"

Consideró que se trata de "un aprendizaje importante para la sociedad, el empresariado y para todos" dejar de sujetarse al tipo de cambio:

Fueron décadas en donde "garpaba" hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto Fueron décadas en donde "garpaba" hacer esto. Te podías sentar en el stock porque sabías que, a la larga, el consumidor iba a terminar avalándote los precios. Este es un sistema totalmente diferente y opuesto

En ese marco, remarcó la situación de que los supermercadistas estarían rechazando lista de precios de proveedores argentinos con aumentos y pasan a comercializar productos internacionales a menor precio.

Black Week en supermercados mayoristas: Cuándo será y cómo acceder a mega descuentos Hubo un apartado para los formadores de precios

En ese orden agregó

Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio Alguien va a decir que el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso: valoramos que haya competencia porque lo que nos importa a nosotros es que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a menor precio

Caputo defendió el esquema vigente, remarcó que el tipo de cambio ya no responde automáticamente a una lógica ascendente y aseguró que la disciplina fiscal es la base sobre la cual se asienta la estabilidad.

"Lo que hay que tratar de entender es que no hay emisión monetaria, ni por déficit, ni por pasivos remunerados. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria", explicó.

