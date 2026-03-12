Se cae el relato libertario: La inflación no bajó y fue de 2,9% en febrero

Inflación: No hay festejos en el Gobierno (pero sí justificaciones y promesas)

Todos los meses, desde el Gobierno se aferran a algún dato del IPC (ya sea que cayó la inflación núcleo, o que "la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años", por ejemplo) pero ahora no hay más argumentos... y empezaron las justificaciones.

Luis Caputo publicó un posteo en su cuenta de X que "la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".

Y finalizó, en forma de promesa: "El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales".

¿Cuándo será eso? No hay precisiones...

