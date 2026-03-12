El INdEC dio a conocer este jueves (12/03) que la inflación de febrero 2026 fue de 2,9%, igual que el mes previo. De este modo, se cae el relato libertario de la desinflación, ya que hace 9 meses que no baja... Se esperan ahora, como viene sucediendo, los malabares del Gobierno de Javier Milei para justificar el mal dato.
DATO INDEC
Se cae el relato libertario: La inflación no bajó y fue de 2,9% en febrero
El INdEC informó que la inflación de febrero 2026 fue de 2,9%, igual que el mes previo, y hace 9 meses que no baja. Problemas para el relato libertario.
En la comparación interanual, el IPC subió 33,1%. Y acumuló 5,9% en los primeros dos meses de 2026. Otro dato peor: la inflación núcleo fue de 3,1%.
Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que para agosto 2026 la inflación "comenzará con 0". Pero las consultoras privadas ya estiman que en marzo rondaría el 3%...
Según informó el INdEC, el rubro con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%).
Asimismo, el ente estadístico oficial reveló que la inflación fue dispar en distintas regiones del país: Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%).
Inflación: No hay festejos en el Gobierno (pero sí justificaciones y promesas)
Todos los meses, desde el Gobierno se aferran a algún dato del IPC (ya sea que cayó la inflación núcleo, o que "la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años", por ejemplo) pero ahora no hay más argumentos... y empezaron las justificaciones.
Luis Caputo publicó un posteo en su cuenta de X que "la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".
Y finalizó, en forma de promesa: "El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales".
¿Cuándo será eso? No hay precisiones...
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica
Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina