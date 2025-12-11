Milei se despide del 'caballito' y los malabares ya no convencen

Javier Milei ya no se puede jactar de que está bajando la inflación -algo que había logrado durante su primer año de gestión- dado que desde junio 2025 viene en ascenso sostenido. En noviembre, según informó el INdEC, el IPC fue de 2,5%, subiendo 0,2% en la comparación mensual y 31,4% interanual. Y lleva 3 meses consecutivos arriba del 2%. El Presidente deberá buscar otro "caballito de batalla".
Otra polémica con la reforma laboral: Advierten que ingresó 'mal' al Congreso
Como si ya no hubiera polémica con algunos puntos de la reforma laboral de Javier Milei, ahora hay controversia por su ingreso al Senado cuando, según advierten, debería haber ingresado el proyecto por Diputados, por contener un capítulo impositivo.
"Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento", afirmó la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal).
"Si el trámite nace torcido, la ley nace muerta", aseguró, y advirtió que " puede anularse judicialmente".
