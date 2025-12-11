Milei se despide del 'caballito' y los malabares ya no convencen

Obviamente, desde el Gobierno persisten los malabares discursivos para intentar mostrar estabilidad en los precios pero los argumentos son cada vez más débiles. El mes pasado, Luis Caputo había celebrado que "la media móvil de 6 meses de la inflación general se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018". El mes previo, septiembre, se había enfocado en baja de inflación núcleo, pero ahora ni eso puede festejar, debido a que también aumentó (de 2,2% a 2,6%).

Ante la escasez evidente de argumentos, este jueves (11/12) Toto Caputo salió -menos eufórico que meses anteriores- jactándose de que "partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años". Sin embargo, parece olvidar que la inflación de diciembre 2023 le corresponde en gran parte a su Gobierno (la última medición del gobierno de Alberto Fernández fue la de noviembre, 12,8%). Recordemos que en su primer semana como Presidente Javier Milei devaluó el peso en 118%, lo que impactó fuerte en los precios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, por primera vez en el año, la inflación interanual supera (aunque mínimamente) a la del mes anterior: 31,4% en noviembre contra 31,3% en octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.