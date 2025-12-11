urgente24
Milei se despide del 'caballito' y los malabares ya no convencen

La inflación volvió a subir y Javier Milei se despide de su 'caballito de batalla', mientras los malabares de Toto Caputo persisten (aunque ya no convencen...)

11 de diciembre de 2025 - 17:18

EN VIVO

Obviamente, desde el Gobierno persisten los malabares discursivos para intentar mostrar estabilidad en los precios pero los argumentos son cada vez más débiles. El mes pasado, Luis Caputo había celebrado que "la media móvil de 6 meses de la inflación general se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018". El mes previo, septiembre, se había enfocado en baja de inflación núcleo, pero ahora ni eso puede festejar, debido a que también aumentó (de 2,2% a 2,6%).

Ante la escasez evidente de argumentos, este jueves (11/12) Toto Caputo salió -menos eufórico que meses anteriores- jactándose de que "partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años". Sin embargo, parece olvidar que la inflación de diciembre 2023 le corresponde en gran parte a su Gobierno (la última medición del gobierno de Alberto Fernández fue la de noviembre, 12,8%). Recordemos que en su primer semana como Presidente Javier Milei devaluó el peso en 118%, lo que impactó fuerte en los precios.

Además, por primera vez en el año, la inflación interanual supera (aunque mínimamente) a la del mes anterior: 31,4% en noviembre contra 31,3% en octubre.

Todo esto sin siquiera referirnos a la polémica que hay en torno a las mediciones del INdEC que no reflejan "los cambios estructurales en los patrones de costos", según dijo el propio FMI, que además había anticipado que se esperaba "que el INDEC publique a finales de 2025 el IPC actualizado".

Se supone que la nueva metodología está lista desde hace meses pero el Gobierno posterga su implementación dado que los números serían aún más altos...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Otra polémica con la reforma laboral: Advierten que ingresó 'mal' al Congreso

Como si ya no hubiera polémica con algunos puntos de la reforma laboral de Javier Milei, ahora hay controversia por su ingreso al Senado cuando, según advierten, debería haber ingresado el proyecto por Diputados, por contener un capítulo impositivo.

"Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento", afirmó la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal).

"Si el trámite nace torcido, la ley nace muerta", aseguró, y advirtió que " puede anularse judicialmente".

VER NOTA

Inflación núcleo, también para arriba

La inflación núcleo -la parte del aumento de precios que excluye productos volátiles o estacionales, como alimentos y energía, y también bienes y servicios con precios regulados, como tarifas de servicios públicos o transporte- también aumentó en noviembre 2025. Ni una buena.

Peor que la inflación, la canasta básica: Subió 3,6%

No sólo subió la inflación en noviembre, la canasta básica total (que mide la línea de la pobreza) aumentó 3,6% comparado con el mes previo, y 25,5% interanual, de acuerdo a lo publicado por el INdEC.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre 2025.

En tanto, la canasta básica alimentaria (que mide la línea de la indigencia) aumentó 4,1%.

Inflación: Los malabares de Toto Caputo

A veces el silencio es mejor opción, pero Luis Caputo hace malabares para explicar que "TMAP" aunque la inflación acumule meses en ascenso.

Las respuestas al posteo de Caputo no se hicieron esperar:

