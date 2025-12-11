Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

Bienes y servicios varios, comunicación, restaurantes y hoteles cerraron el mes con variaciones entre 2,5% y 2,7%, un rango que muestra que la inflación se mantuvo firme incluso en sectores sin ajustes estacionales relevantes.

Recreación y cultura marcó 2,4%, igual que salud, mientras que educación avanzó 2,2%, aun sin arrastre fuerte por matrícula. Recreación y cultura marcó 2,4%, igual que salud, mientras que educación avanzó 2,2%, aun sin arrastre fuerte por matrícula.

En el extremo inferior del cuadro quedaron bebidas alcohólicas y tabaco (1,2%), equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y prendas de vestir y calzado, que sorprendió con un avance marginal de 0,5%, lo que sugiere una política de precios más cauta en plena transición entre temporadas.

image

Inflación núcleo

La lectura técnica que difundió Mariva profundiza la inquietud que dejó el INdEC. El banco advierte que el dato de noviembre “no fue bueno”: la inflación núcleo quedó en 2,6%, por encima del mes previo, mientras los precios regulados treparon 2,9%, una señal de arrastre para los próximos meses.

El análisis subraya que la corrección en combustibles y tarifas terminará derramando sobre bienes y servicios no transables, justo cuando diciembre y enero suelen incorporar ajustes estacionales adicionales.

Aun así, Mariva remarca que las condiciones macro —fiscal más ordenado, salarios reales sin presión y una política monetaria todavía contractiva— deberían permitir que la inflación retome su trayectoria descendente. Aun así, Mariva remarca que las condiciones macro —fiscal más ordenado, salarios reales sin presión y una política monetaria todavía contractiva— deberían permitir que la inflación retome su trayectoria descendente.

La otra novedad relevante es que el riesgo de un salto discreto del dólar se redujo de manera drástica, en parte por el retorno del Tesoro a los mercados y por la expectativa de una ligera recuperación en la demanda de dinero. En síntesis, el mercado ve una inflación más rígida, pero contenida dentro de un esquema que, si no hay shocks, podría volver a niveles cercanos al 1,5% trimestral hacia 2026.

251211_Mariva_Flash_Sov_

Una tendencia que complica el cierre del año

El registro de noviembre confirma que la inflación no logra romper el rango del 2% al 3,7% que viene marcando desde diciembre del año pasado. El dato consolida un comportamiento más rígido en servicios regulados y precios ligados a salarios, alquileres, combustibles y gastronomía, cuatro áreas que suelen arrastrar inercia hacia el trimestre siguiente.

Las consultoras privadas y los bancos ya habían anticipado que el indicador se ubicaría nuevamente por encima del 2%. La persistencia de ajustes tarifarios, la recomposición de márgenes y la estacionalidad de fin de año aparecen como los factores centrales detrás del repunte.

El contraste entre la medición nacional (2,5%) y la porteña (2,4%) muestra además que ambos índices se mueven con un mismo patrón, aunque la Ciudad suele reaccionar primero a cambios en servicios regulados y en precios de bienes de mayor rotación.

Una economía que observa diciembre con lupa

El dato del INdEC coincide con un momento sensible.

La combinación de suba de precios, reacomodamientos de tarifas, mayor gasto estacional y definiciones en el frente fiscal determina un fin de año donde cada décima del IPC se vuelve determinante para la lectura política y financiera.

La aceleración simultánea en el nivel general y en la medición porteña no configura un salto abrupto, pero sí reafirma que las presiones inflacionarias siguen presentes en la segunda mitad del año, aun con un consumo más moderado y una política monetaria que continúa priorizando tasas reales neutras.

En otras palabras, el IPC de noviembre dejó una señal clara. En otras palabras, el IPC de noviembre dejó una señal clara.

El fenómeno no se desborda, pero tampoco cede. Y con un diciembre históricamente más volátil, la atención queda puesta en sí el índice de diciembre confirma un cierre del año estable o si reabre interrogantes sobre la capacidad de sostener un sendero de desaceleración consistente.

Otras noticias en Urgente24:

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Los F-16 de Argentina y el fantasma de 1978: Denuncian presencia secreta de Chile en el programa