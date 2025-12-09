Como el Ave Fénix, el ministro de economía, Luis Caputo, resurgió de un largo silencio cuando comenzó el mes. Nadie sabe qué pasó en noviembre, pero el ministro mantuvo una cauta ausencia luego del ruido preelectoral que casi lleva a Argentina a una catástrofe.
MISIÓN "VERDES"
Desesperado por dólares, Luis Caputo le da rienda suelta a la inflación
Luis Caputo reapareció con deuda nueva y recorte de retenciones para conseguir divisas, pero la medida podría presionar sobre los precios internos.
En estos pocos días de diciembre, Luis Caputo anunció la emisión de deuda con los Bonar2029, que se licitan mañana, 10/12, cruzó a un intendente en X (ex-twitter) por la suba de tasas y bajó algunas retenciones al agro, la única baja de impuestos que puede generar aumento de precios.
Mientras que algunos festejan por la dicha de los agroexportadores, Caputo demostró que lejos de tomar medidas de reactivación de la economía, necesita que le cierren los números, y para eso hacen falta verdes.
El maldito impuesto a la venta y los precios internos
Las retenciones son un impuesto que genera un perjuicio para el sector agropecuario. Sin embargo, la quita de retenciones hace que el agro prefiera exportar o vender internamente (si puede hacerlo al mismo precio que recibe del exterior). En este caso, sería entre un 1% y un 2% más que antes de la baja en las retenciones.
Lejos de defender un impuesto que no es justo, la situación económica y salarial ya es lo suficientemente débil como para afrontar aumentos de precios relacionados con productos primarios.
Así lo explica Leonardo Anzalone, economista de CEPEC:
El especialista Carlos Etchepare explicó que la caída en retenciones de soja y maíz en principio no se trasladaría al precio local porque las cotizaciones de las últimas semanas fueron mayores a la capacidad teórica de pago (que indica lo que se puede pagar por un producto sin resignar rentabilidad). Sin embargo, las variaciones en la cotización internacional de los productos en el mediano plazo podrían modificar los precios internos.
Los cambios en las alícuotas de las retenciones
- Soja: de 26% a 24%
- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
- Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
- Girasol: de 5,5% a 4,5%
Teniendo presente las posibles consecuencias de esta medida sobre el precio de los productos primarios, la decisión de bajar retenciones muestra una clara intención del ministro Caputo de que ingresen divisas en perjuicio de la estabilidad en los precios internos.
Sin embargo, con la gran cantidad de vencimientos de deuda que enfrenta el gobierno en 2026, hay pocas esperanzas de que esas divisas se acumulen, un objetivo solicitado por el FMI y defendido por casi todos los economistas del país.
