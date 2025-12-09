Desesperado por dólares, Luis Caputo le da rienda suelta a la inflación

Así lo explica Leonardo Anzalone, economista de CEPEC:

En Argentina, varias cadenas agroalimentarias compiten entre exportar o abastecer el mercado interno y, cuando el precio de exportación mejora, aumenta el costo de oportunidad de vender localmente. A eso se suma que la estructura de oferta en el corto plazo es rígida y que algunos mercados están concentrados, lo que permite mayor capacidad de traslado. Por estos motivos, aun cuando la teoría no lo predice, una baja de retenciones puede generar presiones alcistas indirectas en ciertos bienes que tienen fuerte vínculo con el precio internacional, como harinas, aceites, balanceados, feedlot o lácteos. En síntesis: técnicamente no debería mover los precios internos, pero en la realidad argentina puede producir efectos parciales en algunas cadenas. En Argentina, varias cadenas agroalimentarias compiten entre exportar o abastecer el mercado interno y, cuando el precio de exportación mejora, aumenta el costo de oportunidad de vender localmente. A eso se suma que la estructura de oferta en el corto plazo es rígida y que algunos mercados están concentrados, lo que permite mayor capacidad de traslado. Por estos motivos, aun cuando la teoría no lo predice, una baja de retenciones puede generar presiones alcistas indirectas en ciertos bienes que tienen fuerte vínculo con el precio internacional, como harinas, aceites, balanceados, feedlot o lácteos. En síntesis: técnicamente no debería mover los precios internos, pero en la realidad argentina puede producir efectos parciales en algunas cadenas.

El especialista Carlos Etchepare explicó que la caída en retenciones de soja y maíz en principio no se trasladaría al precio local porque las cotizaciones de las últimas semanas fueron mayores a la capacidad teórica de pago (que indica lo que se puede pagar por un producto sin resignar rentabilidad). Sin embargo, las variaciones en la cotización internacional de los productos en el mediano plazo podrían modificar los precios internos.

Los cambios en las alícuotas de las retenciones

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

Teniendo presente las posibles consecuencias de esta medida sobre el precio de los productos primarios, la decisión de bajar retenciones muestra una clara intención del ministro Caputo de que ingresen divisas en perjuicio de la estabilidad en los precios internos.

Sin embargo, con la gran cantidad de vencimientos de deuda que enfrenta el gobierno en 2026, hay pocas esperanzas de que esas divisas se acumulen, un objetivo solicitado por el FMI y defendido por casi todos los economistas del país.

Más noticias en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint

Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle