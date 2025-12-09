urgente24
La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

Imagen creada con IA / GROK.
INdEC confirma que el industricidio avanza en la Argentina de Milei, que sostiene magro crecimiento económico por actividad financiera, con empleo desplomado.

9 de diciembre de 2025 - 18:26

De acuerdo al economista Federico Glodowsky, el resultado del IPI Manufacturero publicado este martes (09/12) por el INdEC es el peor para un mes de octubre desde 2020, cuando ocurrió la pandemia del Covid 19, cuya cuarentena limitó fuertemente la actividad económica.

Diciembre ya comenzó caliente, con la vuelta de los piquetes y un panorama que se avizora más tenso en las calles cuando se debata la iniciativa oficialista.

Mientras tanto, con Javier Milei y Victoria Villarruel de viaje en el extranjero, la Argentina atraviesa una acefalía transitorita, y el Poder Ejecutivo quedó en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Escándalo sobre reconocido consultor: Pauta oficial a cambio de imagen positiva

Una investigación de El Disenso dejó en evidencia una presunta trama de pautas oficiales a cambio de mejor valoración en encuestas de imagen de “CB Consultora Opinión Pública”, de Cristian Buttie.

El caso comenzó a ser investigado a raíz del intendente (ahora de licencia) de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que mejoró su valoración en un sondeo de CB (pasó al puesto 1 de intendentes) luego de haber pagado $12.625.000 en concepto de “Publicidad Oficial” a la Editorial Beniamino SAS, que pertenece a Buttie.

La nota de El Disenso habla de " una trama de pautas oficiales, rankings de imagen y contrataciones directas revela cómo intendentes y gobernadores mejoran su posición en las mediciones de la consultora de Cristian Buttie después de adjudicar publicidad oficial a sus empresas".

Fragmentos de la investigación:

"Buttie trabaja junto a su pareja Mayra Giselle Diaz y su socio Leandro Martín Bonacci; las facturas a sus clientes se emiten a través de Editorial Beniamino SAS, BC y Asociados SAS y Editorial Eliseos del Sur SAS. El consultor posee dos sitios web, politicayeconmia.com.ar y valoragregado.com.ar que, con un promedio diario de 10 visitas la primera y sin visitas registradas la segunda (Fuente: medición de SimilarWeb para el mes de noviembre de 2025), exhiben una enorme cantidad de publicidad oficial proveniente —casualmente— de municipios y provincias cuyos jefes políticos suelen aparecer en los primeros lugares de los charts publicitados por Buttie.

Una revisión rápida de las empresas vinculadas al consultor mostró una cantidad llamativa de pagos estatales por publicidad. Y, nuevamente, la coincidencia: los intendentes y gobernadores que aportan a las arcas del consultor obtienen posiciones destacadas en sus mediciones, luego amplificadas en la prensa.

(...) El 19 de mayo de 2025, Diego Valenzuela adjudicó una contratación directa para el emprendimiento de Buttie por $12.625.000 en concepto de “Publicidad Oficial”. Hasta ese momento, el ranking de imagen positiva de intendentes del GCBA elaborado por Buttie venía encabezado por Federico Achával, de Pilar.

Tras el pago de Valenzuela, no sorprendió comprobar que, en junio, el jefe comunal de Tres de Febrero ahora encabezaba la lista.

¿Ocurrirá lo mismo con el resto de las mediciones de Buttie? De acuerdo con la cuenta de Instagram de CB Consultora, en noviembre de 2025, Gustavo Valdés de Corrientes encabezó el ranking de imagen positiva de gobernadores. Según el Boletín Oficial de esa provincia, el 21 de octubre pasado se aprobó la Resolución 5187 para emitir una Orden de Servicio de Publicidad Institucional a favor de Editorial Beniamino SAS, a pedido de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.

¿Y el intendente Jaime Méndez, de San Miguel, que lidera el ranking de imagen positiva de intendentes del GCBA? También pautó con Buttie. ¿Y Leonardo Nardini, que ocupa el segundo puesto? Lo mismo.

Los intendentes mejor posicionados en los rankings de Cristian Buttie aparecen como anunciantes en sus portales 'politicayeconomia.com.ar' y 'valoragregado.com.ar' .

De acuerdo al Instagram de CB Consultora, recientemente Buttie amplió su oferta de listados de 'imagen positiva' a las categorías 'Senadores Nacionales' y 'Dirigentes Nacionales'.

Así que, señores políticos de 'la casta'… ya saben: si algún escándalo pone en jaque su imagen, ..Better call Buttie!"

El Gobierno presentó la “Ley de Libertad Educativa”: Vouchers, homeschooling y evaluación docente, entre otros

El Gobierno nacional presentó su proyecto de ley para cambiar la educación, llamada “Ley de Libertad Educativa”. El proyecto deroga la actual ley de Educación, votada por el Congreso en 2006, y la reemplaza por la nueva normativa, que pone más énfasis en el rol de las familias por sobre el Estado y persigue una mayor autonomía de las escuelas y control de gastos en general.

Entre los cambios principales que establece el texto, de 43 páginas, está la habilitación del homeschooling, la legalización de los vouchers o financiamiento a la demanda, la creación de Consejos de Padres en las escuelas públicas (con potestad para participar de la contratación o remoción del director), el permiso a publicar resultados de pruebas estandarizadas por escuela (hoy prohibidos por ley) y la evaluación de los docentes. Y establece la forma en que deben ser auditadas las universidades.

"El Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje", se estipula en el artículo 83 del proyecto.

Por otro lado, la reforma introduce un cambio clave al no retomar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que preveía el financiamiento progresivo del sector hasta alcanzar el 6% del PBI total. Este pasaje fue reemplazado por un nuevo texto que omite esa referencia. "Los estudiantes tienen el deber de: a) Actuar con diligencia y buena fe en su formación; b) Respetar la integridad y la libertad de los demás miembros de la comunidad educativa; c) Cooperar al cumplimiento de las finalidades del proceso educativo; d) Respetar el proyecto institucional y los reglamentos de la institución educativa a la que 94 asisten; y el ideario en las instituciones privadas", dice el nuevo artículo 9, que reemplaza al anterior.

Además, en el capítulo dedicado al Financiamiento del Sistema Educativo, se establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el "ámbito de sus respectivas competencias", deberán financiar la educación en "condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas".

La iniciativa también incorpora principios como " libertad y justicia", que obliga a asegurar el acceso a educación de calidad en escuelas estatales o privadas, y de " eficiencia", que exige el uso de recursos "de manera racional" y la reducción de "gastos improductivos o asignaciones discrecionales".

En otro apartado sobre "formas alternativas de enseñanza", el texto reconoce el derecho a recibir educación "mediante formas alternativas de enseñanza, entendidas como procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución de Educación Básica".

Entre ellas se aceptará como oficial la "Educación en el hogar" que estará "dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas".

También se oficializará la Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistemas Digitales Integrales que "permitan diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar procesos educativos mediados por tecnologías, en los que la enseñanza y el aprendizaje se materialicen en modalidad virtual o híbrida".

Asimismo, el proyecto crea una Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), similar a la que ya instrumentan países como Brasil, y evaluaciones docentes al menos cada cuatro años. Impone un mínimo de 540 horas anuales para la educación inicial y de 720 para los niveles primario y secundario.

El texto insiste con la esencialidad de la educación: establece que debe garantizarse “la continuidad mínima del servicio y el derecho de los alumnos” durante toda medida de fuerza o conflicto colectivo. El Gobierno había intentado incorporar este punto mediante el DNU 340/2025, luego derogado.

En el capítulo vinculado al financiamiento docente, se establece que el aporte del Estado nacional para las universidades públicas “se asigna según los criterios de financiamiento centrado en el estudiante y de desempeño en los ámbitos de la docencia, la investigación y la extensión”.

Según esos tres criterios, el “75% del aporte del Estado nacional se distribuye teniendo en cuenta el número de estudiantes en cada institución ajustado de forma equivalente según la carga típica de estudio (CTE), distribución que contempla una ponderación diferenciada, según el tipo de carrera ofrecida, tanto por su costo como por su valor estratégico y las áreas de vacancia. Asimismo, considera el nivel socioeconómico de los estudiantes u otras condiciones que afecten el acceso y la permanencia y la localización de la institución”.

El 20% de los aportes “se distribuye de acuerdo a criterios de desempeño, tales como el número de egresados, la calidad e impacto de la producción científica generada por cada institución y el alcance y calidad de la extensión universitaria. También se debe considerar la trayectoria académica de la planta docente, tomando en cuenta su dedicación 129 horaria y antigüedad”. Y el 5% restante “se asigna a través de programas específicos orientados a la mejora institucional, destinados a promover prioridades estratégicas definidas por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”.

Además, se considera que “los docentes deben ser evaluados con una periodicidad no mayor a cuatro años, en función de competencias pedagógicas y metodológicas; resultados de aprendizaje de los alumnos; compromiso con la institución y participación en proyectos escolares; formación y actualización profesional y aportes a la mejora institucional".

VER EL TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO AQUÍ

Construcción, también para atrás

La construcción frenó el rebote en octubre y se contrajo 0,5% tras dos avances al hilo, según informó el INdEC. En la comparación interanual, subió 8% (dado que el punto de comparación con 2024 es muy bajo, como se observa en el gráfico a continuación).

Celebran Cornejo y Milei: Mendoza le abre las puertas a la minería de cobre

El Senado de Mendoza aprobó esta tarde, con 29 votos a favor y 6 en contra, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, lo que abre las puertas a la minería de cobre en la provincia.

Hay fuertes protestas de vecinos y ambientalistas. Pero Javier Milei y Alfredo Cornejo celebraron en X.

VER NOTA

Extrema tensión: Aviones de combate de USA ingresaron al espacio aéreo venezolano

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela. La trayectoria de las aeronaves fue rastreada en tiempo real mediante la plataforma digital FlightRadar24, donde fueron observados acercándose al Lago de Maracaibo desde el interior del Golfo de Venezuela.

Las maniobras aumentan la tensión entre USA y el país latinoamericano.

VER NOTA

Más temprano, se conoció una entrevista en la que Donald Trump declaró que el presidente venezolano Nicolás Maduro “tiene sus días contados y no descartó una intervención militar estadounidense en Venezuela.

Para no entregar fondos, Milei exige a gobernadores que ajusten en municipios

Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, analizó el texto del Consejo de Mayo e hizo hincapié en el mensaje oficialista a provincias, en la previa a la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026.

En pocas palabras, y ante el reclamo de gobernadores de mayores recursos, Javier Milei avisa que las provincias deben realizar un mayor ajuste a municipios. Caso contrario, "no habrá recursos adicionales para las provincias, ni compensaciones, ni reconocimiento de deudas".

El mensaje de Rodríguez en X (@TOPOarg):

ANTES DEL PRESUPUESTO: EXIGEN A LAS PROVINCIAS QUE HAGAN MÁS AJUSTE Y CONGELEN EL GASTO

A pocos días de comenzar a discutir el Presupuesto Nacional 2026 en el Congreso de la Nación, el gobierno de Milei y sus aliados le mandaron un mensaje contundente a todas las provincias que pretenden negociar recursos para sus arcas: sostienen que es el Estado Nacional quien ya hizo el mayor ajuste y las provincias deberían, ahora, congelar el gasto.

Así se desprende del texto con que el Consejo de Mayo difundió sus Recomendaciones y Propuestas Legislativas.

Señala el Consejo:

- "El gasto devengado de la Administración Nacional cayó un 33% entre 2023 y 2024, mientras que el de las provincias se redujo un 19% y el de los municipios un 16% en el mismo período".

- "El Estado Nacional fue el que realizó el mayor esfuerzo de ajuste. Si las provincias y los municipios hubiesen reducido su gasto en la misma proporción que la Nación, el gasto público consolidado se habría ubicado aproximadamente en torno al 28% del PIB en 2024".

- "La propuesta del Consejo de Mayo al Presidente y a los gobernadores consiste en comprometerse a congelar el gasto público real hasta alcanzar el equilibrio deseado".

- "El Consejo sugiere aprovechar el incremento de la recaudación derivado del crecimiento de la actividad económica manteniendo constante el gasto público en términos reales".

El mensaje es muy claro: no habrá recursos adicionales para las provincias, ni compensaciones, ni reconocimiento de deudas.

Si los gobernadores están dispuestos a votar el Presupuesto tal como viene, se aprueba. De lo contrario, el Presidente lo prorrogará por tercer año consecutivo.

Javier Milei llegó a Noruega vistiendo el mameluco de YPF

Vestido con el mameluco de YPF, Javier Milei se instaló esta tarde en la capital de Noruega, Oslo, donde mañana asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, opositora la régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

