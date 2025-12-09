La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

En Urgente24 ya se habló de 'la Argentina de la bicicleta', con una economía que sostiene un magro crecimiento gracias a la actividad financiera mientras la industria se desploma cada vez más, con fuerte impacto en empleos. Según el INdEC, la actividad industrial cayó casi un 3% en octubre contra el mismo mes de 2024, cuando ya había se había contraído un 2%. En la comparación mensual también hay declive: 0,8%.
Escándalo sobre reconocido consultor: Pauta oficial a cambio de imagen positiva
Una investigación de El Disenso dejó en evidencia una presunta trama de pautas oficiales a cambio de mejor valoración en encuestas de imagen de “CB Consultora Opinión Pública”, de Cristian Buttie.
El caso comenzó a ser investigado a raíz del intendente (ahora de licencia) de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que mejoró su valoración en un sondeo de CB (pasó al puesto 1 de intendentes) luego de haber pagado $12.625.000 en concepto de “Publicidad Oficial” a la Editorial Beniamino SAS, que pertenece a Buttie.
La nota de El Disenso habla de " una trama de pautas oficiales, rankings de imagen y contrataciones directas revela cómo intendentes y gobernadores mejoran su posición en las mediciones de la consultora de Cristian Buttie después de adjudicar publicidad oficial a sus empresas".
Fragmentos de la investigación:
"Buttie trabaja junto a su pareja Mayra Giselle Diaz y su socio Leandro Martín Bonacci; las facturas a sus clientes se emiten a través de Editorial Beniamino SAS, BC y Asociados SAS y Editorial Eliseos del Sur SAS. El consultor posee dos sitios web, politicayeconmia.com.ar y valoragregado.com.ar que, con un promedio diario de 10 visitas la primera y sin visitas registradas la segunda (Fuente: medición de SimilarWeb para el mes de noviembre de 2025), exhiben una enorme cantidad de publicidad oficial proveniente —casualmente— de municipios y provincias cuyos jefes políticos suelen aparecer en los primeros lugares de los charts publicitados por Buttie.
Una revisión rápida de las empresas vinculadas al consultor mostró una cantidad llamativa de pagos estatales por publicidad. Y, nuevamente, la coincidencia: los intendentes y gobernadores que aportan a las arcas del consultor obtienen posiciones destacadas en sus mediciones, luego amplificadas en la prensa.
(...) El 19 de mayo de 2025, Diego Valenzuela adjudicó una contratación directa para el emprendimiento de Buttie por $12.625.000 en concepto de “Publicidad Oficial”. Hasta ese momento, el ranking de imagen positiva de intendentes del GCBA elaborado por Buttie venía encabezado por Federico Achával, de Pilar.
Tras el pago de Valenzuela, no sorprendió comprobar que, en junio, el jefe comunal de Tres de Febrero ahora encabezaba la lista.
¿Ocurrirá lo mismo con el resto de las mediciones de Buttie? De acuerdo con la cuenta de Instagram de CB Consultora, en noviembre de 2025, Gustavo Valdés de Corrientes encabezó el ranking de imagen positiva de gobernadores. Según el Boletín Oficial de esa provincia, el 21 de octubre pasado se aprobó la Resolución 5187 para emitir una Orden de Servicio de Publicidad Institucional a favor de Editorial Beniamino SAS, a pedido de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
¿Y el intendente Jaime Méndez, de San Miguel, que lidera el ranking de imagen positiva de intendentes del GCBA? También pautó con Buttie. ¿Y Leonardo Nardini, que ocupa el segundo puesto? Lo mismo.
Los intendentes mejor posicionados en los rankings de Cristian Buttie aparecen como anunciantes en sus portales 'politicayeconomia.com.ar' y 'valoragregado.com.ar' .
De acuerdo al Instagram de CB Consultora, recientemente Buttie amplió su oferta de listados de 'imagen positiva' a las categorías 'Senadores Nacionales' y 'Dirigentes Nacionales'.
Así que, señores políticos de 'la casta'… ya saben: si algún escándalo pone en jaque su imagen, ..Better call Buttie!"
