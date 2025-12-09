Luis Caputo necesita dólares y anunció una reducción de retenciones, pero Ciara pidió más

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

image

"Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan", escribió Luis Caputo en X, reforzando su promesa al campo.

"De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", expresó.

El campo celebra este "paso"

Inmediatamente, la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) celebró la medida:

Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja

Hace solo una semana, su presidente, Gustavo Idígoras, había dicho que veía la probabilidad de que en 2026 se bajen retenciones a los granos y subproductos como "extremadamente mínima" por los planes fiscales del Gobierno.

La reducción de retenciones a las exportaciones es una de las demandas históricas de las entidades representativas del sector agropecuario La reducción de retenciones a las exportaciones es una de las demandas históricas de las entidades representativas del sector agropecuario

Las reuniones que no mencionó Luis Caputo

luis-caputo-economia-deuda-acuerdojpg.webp Luis Caputo anunció una reducción "permanente" de retenciones al campo.

Esta decisión se conoció horas después de que distintos representantes del sector solicitaran mayor previsibilidad y reducción de la presión fiscal en reuniones con funcionarios nacionales.

Luis Caputo no incluyó referencias a esos encuentros, pero sí remarcó que "el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo… y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo", y asoció la medida sobre las retenciones con el plan más general del Gobierno, de disminuir la carga impositiva como motor de la recuperación de la economía argentina.

De la misma manera lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien posteó: "El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal. Dios bendiga a la República Argentina".

Pero este "alivio fiscal" para el sector agropecuario, como mencionaron los funcionarios, conlleva un nuevo impulso a la liquidación de exportaciones, en momentos en que el Gobierno necesita dólares para pagar el vencimiento de bonos de US$4.200 millones de enero... mientras se espera una campaña récord de trigo.

Breves retenciones cero

Hace apenas tres meses, el Gobierno dispuso la eliminación temporal de las retenciones a la soja con el objetivo de acelerar las exportaciones y reforzar la oferta de dólares para sostener el tipo de cambio en medio de la campaña electoral.

Y apenas 24 horas después de implementada la medida, las cerealeras liquidaron los 7.000 millones de dólares que puso de tope el Gobierno y volvieron las retenciones.

Otras noticias de Urgente24

Oficializan el llamado a Sesiones Extraordinarias y se activa el 'poroteo'

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

En Londres no lo pueden creer: Sir Winston Kikuchi es N°3, detrás de Kicillof y Magario

Sorpresa: Diego Valenzuela no asumirá su banca y ocuparía cargo en Nación