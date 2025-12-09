El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del 10 y el 30 de diciembre con un temario que incluye 7 proyectos: Presupuesto 2026; Inocencia Fiscal; Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; Modernización Laboral; Reforma del Código Penal y Régimen de Presupuestos Mínimos para Glaciares y Ambiente Periglacial.
CONGRESO
Oficializan el llamado a Sesiones Extraordinarias y se activa el 'poroteo'
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre para tratar 7 proyectos, entre ellos el Presupuesto, la reforma laboral y penal.
Sesiones extraordinarias con 7 proyectos
Según el decreto 865/2025, publicado este martes (9/12) en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se establecieron los proyectos que serán tratados en sesiones extraordinarias del Congreso con eje en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 pero también la reforma laboral y del Código Penal.
Por su parte, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, le pone límites al déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.
La reforma penal implicará casi la duplicación de los artículos del actual Código, pero será la reforma laboral la cuestión más compleja para el Gobierno por el rechazo de la CGT y de la oposición y que incluye cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo.
Pero la prioridad del Gobierno en principio estará en el Presupuesto 2026, donde espera lograr dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para llevar el tema al recinto a mediados de mes y darle media sanción. Cabe recordar que el proyecto de la 'Ley de Leyes' prevé un crecimiento del PBI de 4,5%; una inflación anual entre 7% y 12%; un superávit primario de 2,2% del PBI, y un tipo de cambio de $1.423 por dólar.
El 'poroteo'
A pesar de haber conseguido transformarse en la primera minoría en la Cámara de Diputados con 95 bancas, La Libertad Avanza (LLA) aún necesita de al menos 34 aliados para garantizarse el quorum y la aprobación de cualquier norma que no requiera de una mayoría especial. Con Unión por la Patria con 93 diputados, al oficialismo le queda nuevamente negociar con el bloque de Provincias Unidas y el interbloque que conforman el PRO, la UCR, el MID y otros bloque de menor tamaño que dependen de algunos gobernadores.
En el Senado, el peronismo-kirchnerismo retiene 28 bancas mientras LLA ahora tiene 20 escaños, a 17 de la mayoría absoluta del recinto donde tendrán nuevamente un rol clave los gobernadores.
Las conversaciones con los mandatarios provinciales las lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, bajo la atenta mirada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para pulir textos y votos, se volverá a reunir el Consejo de Mayo este martes en la Casa Rosada.
El ministro de Modernización Federico Sturzenegger se reunirá también este martes con los legisladores libertarios en el Congreso para explicarles los detalles de los proyectos que se tratarán en extraordinarias a fin de que cuenten con la información necesita para defenderlos.
