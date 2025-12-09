Oficializan el llamado a Sesiones Extraordinarias y se activa el 'poroteo'

El 'poroteo'

A pesar de haber conseguido transformarse en la primera minoría en la Cámara de Diputados con 95 bancas, La Libertad Avanza (LLA) aún necesita de al menos 34 aliados para garantizarse el quorum y la aprobación de cualquier norma que no requiera de una mayoría especial. Con Unión por la Patria con 93 diputados, al oficialismo le queda nuevamente negociar con el bloque de Provincias Unidas y el interbloque que conforman el PRO, la UCR, el MID y otros bloque de menor tamaño que dependen de algunos gobernadores.

En el Senado, el peronismo-kirchnerismo retiene 28 bancas mientras LLA ahora tiene 20 escaños, a 17 de la mayoría absoluta del recinto donde tendrán nuevamente un rol clave los gobernadores.

senado La reforma laboral incluida en el temario de sesiones extraordinarias ingresará por el Senado, donde Patricia Bullrich encabezará las negociaciones para conseguir los votos necesarios para aprobarla. Foto: NA.

Las conversaciones con los mandatarios provinciales las lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, bajo la atenta mirada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para pulir textos y votos, se volverá a reunir el Consejo de Mayo este martes en la Casa Rosada.

El ministro de Modernización Federico Sturzenegger se reunirá también este martes con los legisladores libertarios en el Congreso para explicarles los detalles de los proyectos que se tratarán en extraordinarias a fin de que cuenten con la información necesita para defenderlos.

