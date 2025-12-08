Donald Trump quiere CNN: Paramount intenta compra hostil de Warner Bros.

Netflix no pasaría por Washington DC

Paramount advirtió a los abogados de Warner en una carta que cree que un acuerdo con Netflix no se cerrará debido a obstáculos regulatorios en USA y el extranjero.

Netflix incluyó una comisión de rescisión de US$ 5.800 millones en su acuerdo, una de las mayores de la historia, lo que demuestra su optimismo de que podrá cerrar el trato. El codirector ejecutivo, Ted Sarandos, afirmó que la compañía tiene "gran confianza" en la aprobación.

Trump, hablando con periodistas antes de un evento en el Kennedy Center el domingo 07/12, dijo que el acuerdo de Netflix con Warner "podría ser un problema" porque resultaría en una gran participación de mercado para el gigante del streaming.

“Tienen una cuota de mercado muy grande”, dijo Trump. “Y cuando tienen a Warner Brothers, esa cuota aumenta muchísimo”. Añadió: “Participaré en esa decisión”.

La oferta

La oferta en efectivo de Paramount, de US$ 30 por acción, según David Ellison, es un mejor acuerdo para los accionistas que la oferta de Netflix.

Paramount afirmó que su oferta "proporciona a los accionistas US$18.000 millones más en efectivo que Netflix NFLX".

“Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos”, dijo Ellison en CNBC.

Paramount acusó a Warner de haber presentado 6 propuestas de adquisición en las últimas 12 semanas, sin resultado. Los accionistas tienen hasta el 08/01/2026 para decidir si ofrecen sus acciones, a menos que se extienda el plazo.

"Nos dijeron repetidamente que querían todo el efectivo. Entregamos todo el efectivo", declaró Ellison en CNBC.

Netflix acordó pagar US$72.000 millones, o US$27,75 por acción, en un acuerdo en efectivo y acciones que las compañías anunciaron el viernes 05/12.

Pero la decisión de Paramount de llevar su oferta directamente a los accionistas de Warner podría generar una batalla pública y complicada por el futuro de los codiciados activos de Warner, como HBO, Harry Potter y DC Comics.

Paramount ya tenía el respaldo de la familia Ellison y RedBird Capital, y US$ 54.000 millones de compromisos de deuda de Bank of America , Citi y Apollo.

Warner dijo que asesoraría a los accionistas sobre qué hacer dentro de 10 días hábiles, agregando que por ahora recomienda apoyar el acuerdo con Netflix.

