Hay pacto de silencio en la causa Andis: 13 de los 15 citados a indagatoria no declararon

3-El gobierno nacional no accionó a nivel judicial ni contra propios ni contra extraños.

No llevó a tribunales a su ex funcionario a cargo de ANDIS, Diego Spagnuolo, ni tampoco se interesó demasiado por accionar contra las droguerías y los intermediarios intervinientes.

4-No existieron en ningún caso alarmas de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esto ocurrió a pesar de que en el gobierno y en la propia SIDE, según informó el periodista que desató el escándalo, Mauro Federico, existió un informe especial de la inteligencia israelí sobre los dislates en la agencia ya que investigaron sus movimientos tras un acuerdo entre Buenos Aires y Tel Aviv para asistir a los discapacitados.

5-A 4 meses de la difusión de los audios, el gobierno y el propio Spagnuolo no se ponen de acuerdo sobre si los mismos fueron creados o editados por inteligencia artificial.

La confusión es tan grande que la Cámara Federal tuvo que ordenar esclarecer el origen de las grabaciones que desataron el escándalo.

image Sergio Mastropietro, la conexión de la ANDIS con el narco extraditado a USA Fred Machado

6- -Escándalo por un celular "desaparecido"

La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron bajo la lupa judicial por la fallida requisa al empresario Sergio Mastropietro porque el juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar su Smart phone pero las fuerzas de Patricia Bullrich ignoraron semejante pedido.

Mastropietro regresaba de Estados Unidos y era muy sencillo interceptarlo pero ni los inspectores ni los agentes policiales lo demoraron.

Mastropietro regresaba de Estados Unidos y era muy sencillo interceptarlo pero ni los inspectores ni los agentes policiales lo demoraron. Luego, el privado sostuvo que "perdió" su teléfono personal justo cuando salió a la calle tras dejar una aeroestación porteña. Alegó que había apoyado su celular sobre un valija y "desapareció".

image

ANDIS, la cuarta caja de la Argentina

La Libertad Avanza denunció en distintas campañas el crecimiento que hubo en el padrón de discapacitados. Hoy, superan el millón de beneficiarios.

Eso transformó a la agencia de Spagnuolo en un botín fenomenal. En lugar de poner a un médico o un auditor, colocaron al abogado personal de Javier Milei al frente de una repartición sobre la cual no tiene la más mínima expertise.

Luego de más de 100 días de trabajo en sede judicial, los pesquisas creen que han podido probar que existen vínculos societarios y afectivos entre los indagados. De allí las dudas sobre un acuerdo de silencio para evitar revelar detalles del modus operandi de la organización. En un grupo de WhatsApp existen entre los implicados decían "Somos familia".

Pudieron recuperarse en la causa mensajes tales como “4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”. Eso sugiere que tenían (¿y tienen?) una visión compartida de la continuidad y de destinos futuros para cada uno de ellos.

image ¿Hay un pacto para no incriminar a Karina Milei a cambio de protección gubernamental?

Los roles en ANDIS estaban bien definidos

-Daniel Garbellini, por ejemplo, dirigía la operatoria y le indicaba qué hacer a cada una de las piezas del ajedrez de la corrupción.

-Habría introducido a Eduardo “Lule” Menem en la Agencia. Se trata de un funcionario absolutamente ligado a Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

-Las operatorias por fuera del sistema estaban a cargo de Antonio Calvete (detenido por facilitar la trata de personas) y su hija Ornella (a quien le encontraron US$ 700.000 sin declarar en su propia casa).

Silencio stampa

Ante tanta podredumbre y hediondez, la Casa Rosada guarda silencio, igual que los imputados.

El presidente Javier Milei calificó las acusaciones como “burdas difamaciones” pero no aportó ninguna prueba capaz de desmentir todo lo “confesado” por su abogado personal.

En el diario La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que en plena filtración de audios que aludían al cobro de coimas en la ANDIS el letrado de confianza extrema de Karina Milei le ofreció "protección"a Diego Spagnuolo a cambio de despegar a la hermana del Presidente.