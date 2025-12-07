Las defensas niegan una planificación coordinada en la ANDIS pero es claro que si todos toman la misma estrategia (ex funcionarios, intermediarios y empresarios) es sencillo deducir que se han puesto de acuerdo para entorpecer las investigaciones del Juez Federal Sebastián Casanelo y el fiscal Franco Picardi.
¿OMERTÁ MAFIOSA?
Hay pacto de silencio en la causa Andis: 13 de los 15 citados a indagatoria no declararon
El denominador común en la primera ronda de indagatorias en la causa por defraudación a la Agencia Nacional de Discapacitados, ANDIS, fue el silencio.
Repasemos 6 elementos en común que hacen pensar a los investigadores que estamos frente a una verdadera organización criminal.
1-Con excepción de Daniel Garbellini, la mayoría de los investigados no entregó su celular personal.
Apenas dieron un segundo o tercer Smart phone de su propiedad pero sin suministrar su código de acceso.
2-La mayoría de quienes son objeto de interrogación prefirió no hablar en la sede judicial: 13 de los 15 tomaron esa tesitura.
3-El gobierno nacional no accionó a nivel judicial ni contra propios ni contra extraños.
No llevó a tribunales a su ex funcionario a cargo de ANDIS, Diego Spagnuolo, ni tampoco se interesó demasiado por accionar contra las droguerías y los intermediarios intervinientes.
4-No existieron en ningún caso alarmas de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
5-A 4 meses de la difusión de los audios, el gobierno y el propio Spagnuolo no se ponen de acuerdo sobre si los mismos fueron creados o editados por inteligencia artificial.
La confusión es tan grande que la Cámara Federal tuvo que ordenar esclarecer el origen de las grabaciones que desataron el escándalo.
6- -Escándalo por un celular "desaparecido"
La Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedaron bajo la lupa judicial por la fallida requisa al empresario Sergio Mastropietro porque el juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar su Smart phone pero las fuerzas de Patricia Bullrich ignoraron semejante pedido.
Mastropietro regresaba de Estados Unidos y era muy sencillo interceptarlo pero ni los inspectores ni los agentes policiales lo demoraron.
ANDIS, la cuarta caja de la Argentina
La Libertad Avanza denunció en distintas campañas el crecimiento que hubo en el padrón de discapacitados. Hoy, superan el millón de beneficiarios.
Eso transformó a la agencia de Spagnuolo en un botín fenomenal. En lugar de poner a un médico o un auditor, colocaron al abogado personal de Javier Milei al frente de una repartición sobre la cual no tiene la más mínima expertise.
Pudieron recuperarse en la causa mensajes tales como “4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”. Eso sugiere que tenían (¿y tienen?) una visión compartida de la continuidad y de destinos futuros para cada uno de ellos.
Los roles en ANDIS estaban bien definidos
-Daniel Garbellini, por ejemplo, dirigía la operatoria y le indicaba qué hacer a cada una de las piezas del ajedrez de la corrupción.
-Habría introducido a Eduardo “Lule” Menem en la Agencia. Se trata de un funcionario absolutamente ligado a Karina Milei, secretaria general de la presidencia.
-Las operatorias por fuera del sistema estaban a cargo de Antonio Calvete (detenido por facilitar la trata de personas) y su hija Ornella (a quien le encontraron US$ 700.000 sin declarar en su propia casa).
Silencio stampa
Ante tanta podredumbre y hediondez, la Casa Rosada guarda silencio, igual que los imputados.
El presidente Javier Milei calificó las acusaciones como “burdas difamaciones” pero no aportó ninguna prueba capaz de desmentir todo lo “confesado” por su abogado personal.