No le salió: El juez rechazó el intento de Diego Spagnuolo de voltear la causa ANDIS

Aquel pedido ya había sido analizado y descartado, explicó el juez, y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal. En ese contexto, volver a evaluar los mismos argumentos significaría duplicar un debate procesal que ya está en trámite y podría incluso generar decisiones contradictorias.

Por eso, resolvió rechazar “in limine” el pedido de Spagnuolo: ni siquiera abrió un nuevo incidente, al considerar que no supera el estándar mínimo para ser tratado. En su resolución insistió en que no se acreditó un perjuicio concreto y que las nulidades deben interpretarse con criterios estrictos.

La causa sigue adelante y la pericia quedará para más adelante

El expediente ANDIS continuará avanzando mientras la Cámara define el incidente ya planteado meses atrás. El informe pericial de parte presentado ahora por la defensa de Spagnuolo será analizado, pero no modifica por el momento el rumbo de la investigación.

En otras palabras, la estrategia del imputado para intentar desactivar el caso volvió a quedar sin efecto, y el proceso seguirá su curso con el mismo encuadre jurídico que tenía hasta ahora.

