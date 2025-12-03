La causa ANDIS sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial: el juez federal Sebastián Casanello rechazó de plano el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, uno de los imputados en el expediente que investiga supuestas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
SIGUE LA INVESTIGACIÓN
No le salió: El juez rechazó el intento de Diego Spagnuolo de voltear la causa ANDIS
El juez Sebastián Casanello le bajó el pulgar a Diego Spagnuolo respecto de la causa ANDIS que investiga una supuesta trama de corrupción y coimas.
El planteo, impulsado por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, apuntaba a invalidar una resolución clave dictada en agosto de 2025 y todos los actos posteriores. La estrategia se centraba en desacreditar el material de audio que se utilizó para abrir la investigación, al que calificaron como irregular y presuntamente manipulado.
La defensa de Diego Spagnuolo
Según el escrito, los archivos que incriminan a Spagnuolo presentarían fallas técnicas —fragmentos incompletos, cortes, ausencia de metadatos— e incluso características que podrían corresponder a voces generadas por inteligencia artificial. Para los defensores, ese combo sería suficiente para declarar inválida toda la prueba inicial.
Además, cuestionaron que no se haya hecho una pericia oficial antes de incorporar esos audios al expediente y aseguraron que tanto el Ministerio Público Fiscal como el juzgado se apoyaron en ese material supuestamente defectuoso para ordenar medidas posteriores. Con ese argumento invocaron la clásica teoría del “fruto del árbol envenenado” para pedir el sobreseimiento de su cliente.
El juez: “Esto ya se discutió y ya fue rechazado”
Casanello, sin embargo, fue categórico: sostuvo que el planteo no aportó ningún elemento nuevo. Recordó que en septiembre del año pasado la defensa de otros imputados —los hermanos Kovalivker— había planteado exactamente las mismas objeciones, también señalando adulteraciones, filtraciones periodísticas y supuestas violaciones a la intimidad.
Aquel pedido ya había sido analizado y descartado, explicó el juez, y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal. En ese contexto, volver a evaluar los mismos argumentos significaría duplicar un debate procesal que ya está en trámite y podría incluso generar decisiones contradictorias.
Por eso, resolvió rechazar “in limine” el pedido de Spagnuolo: ni siquiera abrió un nuevo incidente, al considerar que no supera el estándar mínimo para ser tratado. En su resolución insistió en que no se acreditó un perjuicio concreto y que las nulidades deben interpretarse con criterios estrictos.
La causa sigue adelante y la pericia quedará para más adelante
El expediente ANDIS continuará avanzando mientras la Cámara define el incidente ya planteado meses atrás. El informe pericial de parte presentado ahora por la defensa de Spagnuolo será analizado, pero no modifica por el momento el rumbo de la investigación.
En otras palabras, la estrategia del imputado para intentar desactivar el caso volvió a quedar sin efecto, y el proceso seguirá su curso con el mismo encuadre jurídico que tenía hasta ahora.
