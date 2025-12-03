Victoria Villarruel vs. Patricia Bullrich - Round 2: La batalla por los despachos

DP+0607-2025

Bullrich puede producir una escalada en el conflicto: revisar las 75 designaciones que, hasta ahora, casi siempre decidió Villarruel (3 por comisión), e intentar arrebatarle alguna Secretaría, en particular la de la amiga de su hermana Virginia de las Nieves.

La Libertad Avanza acumula 20 senadores, pasando del 10% al 27% de representación. Pero 6 de ellos son 'antiguos', y con buen diálogo con Villarruel. Bullrich debe blindar el bloque si mantendrá la pulseada con Villarruel.

También deberá fortalecer la alianza con senadores que representan a otras fuerzas que no son de UxP / FP, para conseguir una mayoría decisiva a la hora de reclamar 'soplarle' las fichas a Villarruel en esas designaciones que fue haciendo la presidente de la Cámara Alta.

Detrás de la guerra burocrática hay una contienda abierta por el poder en LLA. Mucho del futuro de Bullrich depende de que no sea derrotada por Villarruel. Ver para creer.

La reunión de bloque de LLA el jueves 04/12 puede provocar novedades.

