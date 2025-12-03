Ambiente bélico en el Senado de la Nación. La presidenta de la casa, Victoria Villarruel, decidió elegir ella qué despacho tendrá cada senador nacional. La queja en La Libertad Avanza consiste en que las mejores instalaciones se las llevó Unión por la Patria / Fuerza Patria. Patricia Bullrich rechazó la resolución de Villarruel y convocó a reunión del bloque de LLA.
SENADO CAMPO DE BATALLA
Victoria Villarruel vs. Patricia Bullrich - Round 2: La batalla por los despachos
Victoria Villarruel otorgó los mejores despachos en el Senado a Fuerza Patria, Patricia Bullrich rechazó la Resolución y convocó a reunión a La Libertad Avanza.
En el lenguaje de la burocracia legislativa, los mejores despachos son atributos de poder, y también de 'ninguneo'.
Que a Mariano Recalde le hayan concedido 3 despachos en el Palacio, y a que los nuevos de LLA los enviaran al edificio anexo (la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro), encendió la chispa del descontento de Bullrich. Considerando que es una decisión de la Secretaría Administrativa, en la que acaba de ser designado el ex director de Comisiones, Alejandro Fitzgerald, impulsado por UxP / FP, la jefa del bloque de LLA ingresó a la trinchera de la resistencia a Villarruel.
La designación de Fitzgerald fue el round 1 del combate entre ambas referentes.
Dicen que Bullrich atribuye esta táctica de guerrillas a los militares retirados que integran el equipo de Villarruel: Claudio Gallardo / Carlos Olivelli / Jorge Eduardo Lenard Vives, quienes tienen un diálogo permanente con el senador José Mayans (UxP / Formosa) y colegas.
Bullrich puede producir una escalada en el conflicto: revisar las 75 designaciones que, hasta ahora, casi siempre decidió Villarruel (3 por comisión), e intentar arrebatarle alguna Secretaría, en particular la de la amiga de su hermana Virginia de las Nieves.
La Libertad Avanza acumula 20 senadores, pasando del 10% al 27% de representación. Pero 6 de ellos son 'antiguos', y con buen diálogo con Villarruel. Bullrich debe blindar el bloque si mantendrá la pulseada con Villarruel.
También deberá fortalecer la alianza con senadores que representan a otras fuerzas que no son de UxP / FP, para conseguir una mayoría decisiva a la hora de reclamar 'soplarle' las fichas a Villarruel en esas designaciones que fue haciendo la presidente de la Cámara Alta.
Detrás de la guerra burocrática hay una contienda abierta por el poder en LLA. Mucho del futuro de Bullrich depende de que no sea derrotada por Villarruel. Ver para creer.
La reunión de bloque de LLA el jueves 04/12 puede provocar novedades.
