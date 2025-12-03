La moda de “robarle” jugadores a otro país siempre estuvo, pero ahora los seleccionados que son potencias comenzaron a hacerlo, Francia y Portugal a sus ex colonias africanas, España también países africanos del norte, y Selección Argentina con Lionel Scaloni hizo un par de “robos” a España, como el caso de Alejandro Garnacho y Nico Paz. Bueno ahora hay un nombre nuevo, encima en un puesto en el que Argentina no tiene recambio.
¿UN NUEVO EUROPIBE?
El jugador que podría "robarle" Lionel Scaloni a España
Un jugador nacido en España, pero de padres argentinos es elegible para Lionel Scaloni para la Selección Argentina, encima en un puesto flojo.
El español que podría jugar para la Selección Argentina
El jugador en cuestión es Valentín Pezzolesi, de 18 años, nacido en Tenerife, pero de padres argentinos. Este joven jugador de raíces criollas además tiene pasaporte italiano y podría representar en mayores a la “Azzurra”, aunque hasta el momento ha decidido jugar por España.
Este joven jugador es lateral derecho, lugar que está cubierto por Nahuel Molina, pero que no tiene recambio, ya que los distintos jugadores que probó Scaloni no rindieron y el recambio todavía es necesario. Este joven jugador que actualmente milita en UD Las Palmas podría ser una variante.
Comenzó su carrera en las inferiores del CD Marino de Tenerife, luego se tuvo que mudar a Argentina y vistió, también en inferiores, la camiseta de San Telmo. En su regreso al país ibérico regresó al Tenerife y desde 2022 es profesional con el UD Las Palmas, pero su debut lo hizo recién en el 2024 por la Copa del Rey, donde además enfrentó al Barcelona.
En cuanto a selección Scaloni podría encontrarse con un problema, ya que hizo su debut con la Sub-19 de España y por ahí su decisión con la mayor también es con “La Roja”, todo dependerá del Mundial, ya que con Alejandro Garnacho sucedió lo mismo y una vez que Argentina ganó el Mundial decidió vestir la albiceleste, y algunos aseguran que eso fue lo que hizo que decidiera jugar para Argentina.
Si bien es un jugador elegible hay que ver realmente su rendimiento y no volverse loco porque es un nuevo “europibe” o porque ya jugó para España. Hay que ver su rendimiento, si está a la altura y si lo está, ahí recién convocarlo, no se puede volver loco Lionel Scaloni y citar “europibes” a lo loco. Veremos si tiene el nivel para vestir la camiseta del tres veces campeón del mundo, si es que Valentín Pezzolesi decide vestir la camiseta albiceleste.
