El jugador que podría "robarle" Lionel Scaloni a España

En cuanto a selección Scaloni podría encontrarse con un problema, ya que hizo su debut con la Sub-19 de España y por ahí su decisión con la mayor también es con “La Roja”, todo dependerá del Mundial, ya que con Alejandro Garnacho sucedió lo mismo y una vez que Argentina ganó el Mundial decidió vestir la albiceleste, y algunos aseguran que eso fue lo que hizo que decidiera jugar para Argentina.